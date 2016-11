Tarifkrach beim DRK-Kreisverband

Verdi will Gespräche im Auftrag der Retter und Pfleger notfalls mit Aktionen erzwingen. Doch der Arbeitgeber lehnt bislang ab.

Von Stefan Stolp

erschienen am 12.11.2016



Glauchau. Wer noch vor Weihnachten zum Arzt will, muss möglicherweise auf den Fahrdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verzichten oder längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Das zumindest ist auf einem Infoblatt zu lesen, das die Gewerkschaft Verdi in Glauchau verteilt hat. "Retter brauchen Retter" lautet die Überschrift. Die Beschäftigten des DRK-Kreisverbandes Glauchau seien mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden. Deshalb, so erklärt es Simone Bovensiepen von der Gewerkschaft Verdi, hätten sie die Arbeitnehmervertretung beauftragt, einen Tarifvertrag mit dem Kreisverband auszuhandeln. "Viele der Beschäftigten arbeiten 48 Stunden und länger pro Woche, in Extremfällen bis zu 60 Stunden, einschließlich Bereitschaftszeiten", sagt Bovensiepen. Das könne nicht sein. Deshalb trete die Gewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung ein.

Doch zu Tarifgesprächen mit dem Kreisverband des DRK sei es bislang nicht gekommen. "Die Arbeitgeberseite lehnt trotz mehrfacher Aufforderung ab", sagt die Gewerkschafterin, die eine neue Frist bis zum 18. November gesetzt hat. Deshalb habe Verdi Arbeitskampfaktionen angekündigt, Streiks seien nicht ausgeschlossen. Am 17. November findet laut Bovensiepen eine Betriebsversammlung statt. Da werde mit den Beschäftigten beraten, welche Aktionen gestartet werden sollen, wenn die Arbeitgeberseite nicht auf die Gesprächsofferte eingeht. Egal was gemacht wird, die Notfallversorgung soll nicht eingeschränkt werden. Nach Gewerkschaftsangaben sind beim DRK 45 Mitarbeiter beschäftigt, 30 davon seien Verdi-Mitglieder.

Rolf Schade, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, weist die Verdi-Aussagen vehement zurück. "Wir haben mit großer Verwunderung die Flugblätter von Verdi zur Kenntnis genommen", sagt er. Der DRK-Kreisverband habe die gesamten Aktivitäten auf dem Gebiet der Tarifentwicklung und Tariffragen auf den Arbeitgeberverband Wohlfahrt- und Gesundheitsdienste, dessen Mitglied er ist, übertragen. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband sei das DRK an die tarifvertraglichen Vereinbarungen gebunden, die sich bewährt hätten. "Seit 2004 hat es insgesamt elf Vergütungserhöhungen mit einem Gesamtumfang von 20 Prozent effektiver Lohnsteigerung gegeben", sagt Schade. Aktuell seien weitere Tariferhöhungen von 2,3 und 2,2 Prozent für die Jahre 2016 und 2017 vereinbart. "Im November werden wir einen Erholungszuschuss an alle auszahlen", sagt Schade weiter. Dass das DRK im Arbeitgeberverband ist, wisse die Gewerkschaft, sagt Bovensiepen. Dennoch sei Verdi von den Mitgliedern unter den Beschäftigten beauftragt, Tarifgespräche zu führen.