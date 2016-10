Tauziehen um das alte Arbeitsamt

Volkssolidarität und Stadt Glauchau haben großes Interesse am innerstädtischen Schlüsselgrundstück. Doch die Entscheidung, was damit passiert, trifft ein anderer.

Von Stefan Stolp

erschienen am 24.10.2016



Glauchau. So schnell, wie es aufgehängt wurde, ist es nun wieder verschwunden. Das große Plakat, das das Vorhaben im Gebäude des ehemaligen Arbeitsamtes an der Hoffnung in Glauchau angekündigt hatte, wurde entfernt. "Wir haben es wieder abgemacht", sagt Ben Ulke, Sprecher des Kreisverbandes Glauchau/Hohenstein-Ernstthal der Volkssolidarität. "Großplakate ohne Baugenehmigung dürfen nur eine begrenzte Zeit aufgehängt werden", fügt er hinzu. An seinem Vorhaben, in dem Gebäude ein Mehrgenerationenhaus mit integrierter Kindertagesstätte zu schaffen, halte der Verein fest.

Doch es gibt noch einige Hürden zu nehmen. Die Genehmigung für den geplanten Umbau des Komplexes liegt laut Ulke noch immer bei der Stadt. Wenn sie vorliege, werde mit den Arbeiten begonnen.

Doch die Stadt Glauchau hat selbst ebenfalls Pläne auf diesem Privatgrundstück. Die Rede ist von einem Supermarkt oder einem Discounter, der sich dort ansiedeln soll. Nach Informationen, die der "Freien Presse" vorliegen, soll es sich um einen Penny-Markt handeln. Nach Angaben von Penny selbst, befinde sich das Unternehmen derzeit in der Prüfungsphase. Genauere Auskünfte über das Vorhaben könnten laut Penny-Pressestelle nicht gegeben werden.

Das Grundstück Hoffnung 81 bis 83 ist zentrumsnah und hat für die Verantwortlichen im Rathaus durchaus eine Schlüsselfunktion - auch für die Etablierung eines Magneten, der Kunden in das Stadtzentrum locken soll. "Die Stadt Glauchau ist bereits seit 1991 bemüht, in der Innenstadt eine zentrale Versorgungseinrichtung zu entwickeln", sagt Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos). Damals wurden Planungen für die sogenannten City Center eins und zwei auf den Weg gebracht. Favorisiert wurde das Areal zwischen Zwinger und Marktstraße sowie das Gelände des ehemaligen Kinderkaufhauses am Nicolaiplatz. "Seit 2008 entwickeln wir das Areal im Bereich Quergasse und Hoffnung", sagt Dresler weiter. Beginn der Bemühungen sei der Bau des Parkplatzes mit 100 Stellplätzen gewesen. Und bereits seit 2009 gebe es in diesem Zusammenhang Gespräche zur Einbindung des Grundstückes Hoffnung 81 und 83. "Die Gespräche und Überlegungen dazu sind weder abgeschlossen noch beendet", sagt Dresler, der darüber hinaus auf seine bisherigen Äußerungen verweist, dass der private Eigentümer über die Zukunft seines Eigentums selbst und frei entscheiden werde.

Die Volkssolidarität, die zum Jahresende die Trägerschaft über ihre derzeitige Kindertagesstätte "Glückskinder" in der Sachsenallee verliert, will im ehemaligen Arbeitsamt eine neue Kindertagesstätte einrichten. In den Kita-Bedarfsplan, der die Finanzierung solcher Vorhaben wesentlich erleichtert, wird nach Angaben des zuständigen Landratsamtes diese geplante Kindertagesstätte nicht aufgenommen.

Da die Kita "Glückskinder" aber ab 1. Januar geschlossen hat, will der Verein den Eltern andere Plätze in seinen verbleibenden Kitas anbieten. In Frage kommen da Einrichtungen in Meerane und Lichtenstein.