Tiergehege verzeichnet Zuwachs

Minischwein Helga hat geworfen. Doch neben dem tierischem Nachwuchs gibt es auch personelle Verstärkung. Die kann der Betreiber vor dem Herbfest gut gebrauchen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 21.09.2016



Glauchau. Carolin Kittler hat alle Hände voll zu tun. Nicht nur, dass sie Günter Weise, dem Betreiber der Anlage, bei vielen anfallenden Arbeiten zur Hand gehen muss, sie hat auch Tierbabys zu betreuen. Denn Minischwein Helga hat wieder mal Nachwuchs bekommen. Die kleinen possierlichen Schweinchen sind jetzt zehn Tage alt, genauso wie der Nachwuchs im Stall der Kamerunschafe. "Die Tiere sollen bei der jeweiligen Mutter ganz normal aufwachsen", sagt die 20-Jährige.

Sie wird in den nächsten Wochen beobachten, ob das alles seinen Gang geht. Auch personell hat das Glauchauer Tiergehege Zuwachs bekommen. Am Montag hatte Carolin Kittler ihren ersten Tag. Sie kommt aus Sachsen-Anhalt und absolviert ein fünfwöchiges Praktikum in der Anlage im Carolapark. "Ich habe schon als Kind viel mit Haustieren zu tun gehabt und freue mich auf die Arbeit hier", sagt sie. Und da fällt derzeit jede Menge an. Während ihr Chef Günter Weise Rinde vom Holzbalken schabt, hält sie fest und dreht anschließend den Balken, der auf zwei Pflöcken liegt. "Ich glaube, sie macht sich ganz gut", sagt Weise, der sich über die Hilfe freut.

Am 3. Oktober wird im Tiergehege Herbstfest gefeiert. Dann wird auch Helga ihren Nachwuchs den Besuchern präsentieren.