Überraschung: Eislaufen in Glauchau geht weiter

Damit war nicht zu rechnen: Bis Ende Februar bleibt das winterliche Vergnügen vor dem Schloss. Damit hat sich die Beharrlichkeit der Besucher nun ausgezahlt.

Von Stefan Stolp

erschienen am 22.12.2016



Glauchau. Die Nachricht kam überraschend, und das am Winteranfang. Denn bislang mussten die Glauchauer Eislauffreunde davon ausgehen, dass aus finanziellen Gründen Ende des Jahres Schluss ist mit dem winterlichen Vergnügen vor dem Schloss. Doch nun haben die Stadtwerke mitgeteilt, dass es weitergeht - und zwar bis Ende Februar, bis die Winterferien vorbei sind.

Die Beharrlichkeit der Glauchauer Schlittschuhfans hat am Ende dafür gesorgt, dass nun doch Bewegung in die Sache kam. Die "durchweg positive Besuchermeinung" zum Eislaufangebot hat nach Angaben der Glauchauer Stadtwerke dazu geführt, dass die Saison auf drei Monate verlängert wird. Voraussetzung dafür sei aber auch gewesen, dass der Inhaber des Kühlaggregats, das für den Betrieb der Eisbahn gepachtet wurde, sich entgegenkommend gezeigt hatte. Bislang hatten sowohl die Stadtwerke als auch Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) aus Kostengründen eine Verlängerung der Eissaison - in den Vorjahren verlief sie stets vom ersten Advent bis zum Ende der Winterferien - abgelehnt. Das hätte pro Monat 15.000 Euro gekostet. Angesichts der höheren Strompreise, die ab Januar gelten, sahen sich die Stadtwerke veranlasst, die Kosten der Eisbahn zu reduzieren. Man könne nicht auf der einen Seite höhere Stromkosten von den Kunden verlangen und auf der anderen Seite genauso viel Geld für die Eisbahn ausgeben wie in den Vorjahren.

Zu den Gründen, warum nun doch die Eiszeit verlängert wird, gehört auch, dass aufgrund der derzeit kalten Tage weniger Strom für die Kühlung der Eisfläche verbraucht wird als vorher angenommen. Und auch die Stadt Glauchau hat ihr Engagement für die Eisbahn erhöht. "Unsere Hausmeister sichern den ´Betrieb der Anlage ab", sagt Oberbürgermeister Peter Drelser. Darüber hinaus laufe die Vermietung der Eisstockbahn und die Bereitstellung der Fläche für Gruppenveranstaltungen über die stadteigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und Dezernent Steffen Naumann sorgte dafür, dass es an der Eisbahn nun auch ein kleines gastronomisches Angebot gibt: Die Pächter des Bootsverleihs am Gründelteich engagiert sich im Winter an der Eisbahn. Die Stadtwerke selbst haben nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Dennoch tragen sie nach eigenen Angaben einen Teil der Kosten, welche für die Fortsetzung des winterlichen Freizeitvergnügens in der Stadt notwendig sind.

Dass einige Besucher der Eisbahn trotz des kostenlosen Angebotes bereit sind, etwas für ihr Vergnügen zu zahlen, zeigt sich in der "Kasse des Vertrauens", die eingerichtet wurde. Die Spendenbox wird täglich von Mitarbeitern der Stadtwerke geleert. Der Kassenstand betrug gestern nach Angaben des städtischen Unternehmens 135,51 Euro - angesichts der Gesamtkosten der Eisbahn nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber auch die kleine Geste zählt.