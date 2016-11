Umzugspläne: Trabi-Verein leidet unter Grundstückspoker

Die Verkaufsgespräche über das ehemalige Drews-Werk in Meerane haben bisher keinen Erfolg gehabt. Das könnte Auswirkungen auf die Kult- auto-Ausstellung haben.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 15.11.2016



Meerane/Zwickau. Der Weg der mobilen Trabant-Ausstellung war eigentlich klar definiert. Im April 2015 hatten sich die Mitglieder des Vereins Inter-Trab, der eine umfangreiche Sammlung rund um das DDR-Kultauto betreibt, für einen Umzug von Zwickau nach Meerane entschieden - spätestens dann, wenn die Erweiterung des August-Horch-Museums in Zwickau beendet ist. Das wird im ersten Halbjahr 2017 der Fall sein.

Doch das Vorhaben ist ins Wanken geraten. Die geplante Unterkunft im denkmalgeschützten Backsteinbau des ehemaligen Textilwerkes Drews in Meerane scheint noch nicht sicher. Ob Meerane weiter das Ziel der Trabischau ist oder die Reise in eine andere Stadt geht, dazu konnte sich Vereinschef Wolfgang Kießling zum 20-jährigen Vereinsjubiläum noch nicht äußern. "Es ist alles wieder offen", sagte er.

Auch die Stadtverwaltung würde es gern sehen, wenn die Ausstellung künftig in Meerane, das immerhin eine lange Tradition im Karosseriebau hat, zu sehen sein würde. Doch deren Bemühungen, das 1906 errichtete Gebäude in städtischen Besitz zu übernehmen, sind bisher nicht von Erfolg gekrönt. Dabei ist das historische Bauwerk offenbar nur ein kleiner Teil eines millionenschweren Grundstückspokers, aus dem am Ende nicht nur der Verein Inter-Trab als Verlierer hervorgehen könnte.

Bis 2007 hatte das Textilunternehmen Drews Meerane die Liegenschaft an der Äußeren Crimmitschauer Straße genutzt und das 73.000 Quadratmeter große Areal nach der Schließung des Werkes samt Immobilien an die Saxonia Logistik Center GmbH verkauft.

Lange Zeit passierte gar nichts, außer dass der Verfall der Gebäude einsetzte. Erst 2014 gab es berechtigte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Industriebrache. "Ein renommierter Automobilzulieferer hatte ein Projekt für die Ansiedlung in der ehemaligen Produktionshalle entwickelt", sagte Stadtsprecherin Heike Hönsch. Stadt und neuer Investor hofften damals noch, Anfang April das Geschäft abschließen zu können. Allerdings hatte das Autounternehmen keine Verwendung für das alte Backsteingebäude. Da zeitgleich der Verein Inter-Trab nach einer neuen Bleibe suchte, plante die Stadt, diese Immobilie in städtisches Eigentum zu übernehmen und an den Trabant-Verein zu vermieten. Damit hätten alle gut leben können.

Doch die Rechnung hatte Meerane ohne die Saxonia Logistik Center GmbH als Besitzer des Firmengeländes gemacht. Die Firma erhielt zwar vom potenziellen Investor im Januar 2015 ein Kaufangebot, doch bis heute gibt es zwischen Käufer und Verkäufer keine Einigung, erst recht keinen Notarvertrag. "Aktuell ist Stillstand eingetreten, den aus Sicht der Stadt Meerane allein die Saxonia Logistik Center GmbH zu vertreten hat", sagte Heike Hönsch. Nähere Angaben wollte sie nicht machen. Nur so viel: "Die Geschäftspraxis dieses weitverzweigten und undurchsichtigen Unternehmens entspricht nicht den Gepflogenheiten."

Was Saxonia-Geschäftsführer Oliver Kreider mit dem ehemaligen Drews-Gelände vorhat, war nicht zu erfahren. Auch zu den Vorwürfen aus dem Meeraner Rathaus will er sich offenbar nicht äußern. Anfragen der "Freien Presse" blieben unbeantwortet. Pressesprecherin Heike Hönsch fasst das Problem kurz und knapp so zusammen: "Alle Ziele der Nutzung sind definiert, Nutzer der Liegenschaft sind vorhanden. Sie kommen nicht zum Zuge, da die Saxonia Logistik Center GmbH nicht veräußert. Sie ist derzeit nicht einmal ansprechbar."