Unterstadt: FuÃŸweg wird zur bÃ¶sen Stolperfalle

Unterstadt: Fußweg wird zur bösen Stolperfalle

Die Sanierung der Färberstraße im Glauchauer Wehrdigt ist in vollem Gange. Nicht alles läuft an der Baustelle nach Plan. Die Platten des Gehweges müssen nochmal neu verlegt werden.

Von Julia lappert

Glauchau. Die Platten haben scharfe Kanten, zu große Fugen, sind uneben verlegt worden, teilweise kaputt und weisen unterschiedlich große Abstände zu den Wänden der Häuser auf. So sieht zurzeit der Fußweg an der Färberstraße/ Ecke Dorotheenstraße in der Unterstadt in Glauchau aus.

Seit März werden in dem Abschnitt Abwasserkanäle verlegt und die Straßendecke saniert. Die Häuser an der Ecke zur Dorotheenstraße sind die ersten, die schon einen neuen Fußweg haben. Mit dem Zustand sind die Anwohner jedoch nicht zufrieden.

"So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben", sagt Manfred Unger. Der Anwohner muss einen großen Schritt machen, um in sein Haus zu kommen. "Die Platten müssen angehoben werden und am Sockel des Hauses abschließen", findet er. Das sieht Stadtteilmanagerin Sabine Resche genauso. Sie wohnt selbst in der Färberstraße. "Die Fußwege sind großer Mist", sagt sie. Sie kann nicht nachvollziehen, weshalb in dem Abschnitt alte Gehwegplatten verlegt wurden. Darunter sogar solche, die schon zerbrochen waren. Nicht nur für Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen mit Gehstock oder Rollator oder Rollstuhlfahrer ist dieser Abschnitt des Fußweges auf der Färberstraße ein großes Hindernis.

Sabine Resche hat deshalb eine Rollstuhlfahrerin gebeten, in den Wehrdigt zu kommen, um den Praxistest zu machen. Gesine Peleiski ist seit 35 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. "Problematisch sind für mich vor allem die Höhenunterschiede zwischen den Platten", sagt sie.

Dabei ist es für sie noch leichter als für andere, kleinere Hindernisse zu überwinden, weil ihr Rollstuhl batteriebetrieben ist und über breitere Reifen verfügt. Die Spalten zwischen Gehwegplatten sind überall in der Stadt für Rollstuhlfahrer ein Problem. "Damit muss man leben, aber wenn sie gut verfüllt werden und eben liegen, kommt man gut zurecht", sagt Gesine Peleiski, die sich schon seit vielen Jahren für die Interessen von Menschen mit Behinderung und Senioren in der Stadt einsetzt. "Generell können wir uns in Glauchau nicht beschweren, in der Stadtverwaltung haben wir gute Ansprechpartner."

Die Einschätzung von Gesine Peleiski hat Sabine Resche in eine Stellungnahme einfließen lassen und die Fußwege beanstandet. Auch im Stadtrat wurde das Thema schon behandelt.

Momentan könne in der Unterstadt aber noch nicht von Mängeln gesprochen werden, teilt hingegen das Hoch- und Tiefbauamt der Stadt mit. Die Färberstraße sei noch eine Baustelle, die Gehwege noch nicht fertiggestellt.

"Wir sind uns mit dem Baubetrieb einig, dass die bereits verlegten Granitplatten nicht optimal liegen. Hier wird auf jeden Fall nachgearbeitet", heißt es in der Stellungnahme weiter. Künftig sollen die Gehwege in der Färberstraße ähnlich denen im Zwinger und auf dem Schulplatz aussehen. "Einziger Unterschied sind die Bordanschläge. Die werden in der Färberstraße zehn Zentimenter hoch sein, wie es allgemein an Ortsstraßen üblich ist."