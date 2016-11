Ururenkel des Stifters befürchtet: Hedrich-Säule kippt bald um

Der Zustand des Denkmals im Gründelteich ist kritisch. Zur Rettung gibt es mehrere Varianten. Doch die kosten Geld.

Von Stefan Stolp

erschienen am 10.11.2016



Glauchau. Peter Hedrich hat keinen Scherz gemacht, als er sagte: "Ich habe Angst, dass die Säule umkippt." Das Bauwerk auf der Insel im Glauchauer Gründelteich sei in einem erbärmlichen Zustand. Sein Ururgroßvater Carl Heinrich Hedrich, ein bedeutender Glauchauer Unternehmer und Mäzen der Stadt, hatte im Jahr 1844 die 13 Meter hohe Säule gestiftet - zu Ehren des Grafen Richard Clemens von Schönburg-Glauchau. Die Stadt erinnerte erst vor zehn Tagen an den 200. Geburtstag des Stifters.

Die von Wasser umgebene Säule steht seit 130 Jahren und ist ein häufig fotografiertes Postkartenmotiv. Im Jahr 2008 wurde der Sockel auf Initiative des Rotary-Clubs Zwickau auf Vordermann gebracht, die Figur der Victoria mithilfe des Denkmalvereins vergoldet und oben wieder angebracht. Viele Glauchauer haben mit Spenden zur Finanzierung beigetragen. Doch mittlerweile ist der Zustand des Sockels denkbar schlecht.

Die Stadt Glauchau hatte die Säule untersuchen lassen. - Mit niederschmetterndem Ergebnis, vor allem für den Sockel, auf dem die Säule steht. Der ist nicht nur nass, sondern das Mauerwerk ist nach Angaben der Stadt salzbelastet. Darüber hinaus habe sich der Bereich unter der Säule gegenüber dem Urzustand gleichmäßig gesenkt.

Im Laufe der Zeit setzten Witterungseinflüsse und das Wasserspiel dem Bauwerk zu. Denn die Säule diente früher als Zierbrunnen. Fest steht für die Stadt nun, dass sich nur über eine Sanierung der Zustand des Bauwerkes nicht weiter verschlechtern wird. Auf diese Weise würden die Befürchtungen Hedrichs, dass die Säule umkippt, nicht eintreten.