Verwilderte Grünanlagen machen Glauchauern zu schaffen

Die Stadt plant an der Schlachthofstraße einen neuen Park. Dabei kommt der Bauhof schon jetzt mit der Grünpflege kaum hinterher.

Von Stefan Stolp

erschienen am 10.06.2017



Glauchau. Das Vorhaben hat besondere Bedeutung. Denn es ist quasi der Startschuss im neuen Fördergebiet "Scherberg". Gegenüber der Erich-Weinert-Grundschule, an der Ecke Schlachthofstraße/Heinrich-Heine Straße, soll ein Generationenpark entstehen. Wie der genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Das soll unter Mitwirkung der Nachbarschaft entschieden werden. Eigens dafür hat die Stadt eine erste Info-Veranstaltung für den 13. Juni einberufen. Das Areal präsentiert sich derzeit wild bewachsen. Aber das soll so nicht bleiben.

Doch neue Grünanlagen werfen die Frage nach ihrer Pflege auf. Und die Stadt Glauchau kommt schon jetzt damit kaum hinterher. Anwohner am Carolapark zum Beispiel beklagen nahezu regelmäßig den Zustand der Grünanlage vor ihrer Haustür. "Es ist eine Schande, wie dieser Park von der Stadt vernachlässigt wird", meint zum Beispiel Brigitte Schnabel. "Ich glaube nicht, dass die verwilderte Fläche zwischen der Jahnstraße und der Lungwitzer Straße vielen Leuten gefällt", fügt sie hinzu. Neben dem ungepflegten Eindruck, den der Park mache, fehlen seit Jahren auch Papierkörbe und funktionierende Lampen, etwa am Zugang Herrmannstraße.

Zwar hat die Stadt begonnen, die zugewachsenen Hauptwege von wild wachsenden Brennnesseln zu befreien, doch stellt die Grünpflege für die Mitarbeiter des Stadtbauhofes eine enorme Herausforderung dar. Nicht alle Arbeiten können auf allen Flächen zur gleichen Zeit ausgeführt werden, sagt Rathaussprecherin Bettina Seidel. Es gebe Prioritäten. Ganz oben stehe die Sicherheit des Straßenverkehrs. Stark bewachsene Straßenränder, die die Sicht versperren, werden also zuerst gemäht.

Der Baubetriebshof sei in dieser Jahreszeit an allen Ecken und Enden mit den notwendigen Grünpflegearbeiten beschäftigt. Er pflegt Straßenränder, Grünflächen, Parkanlagen, Wege, Plätze, Verkehrsinseln, Bachläufe, Spielplätze, Denkmalanlagen, Waldwege, Wanderwege, Spielplätze und städtische Liegenschaften. Hinzu kommen Reparaturarbeiten nach Sachbeschädigungen beispielsweise an Bänken. Betroffene Sitzbänke gibt es auf der Leipziger Straße, im Rosariumpark oder im Bürgerpark. "Wir haben wirklich an allen Ecken und Enden zu tun", sagt Bauhofleiter Falko Paul. "Wegen solcher Sachbeschädigungen geht uns Zeit für andere Aufgaben verloren."

Was den Carolapark betrifft, hat die Glauchauer Stadtverwaltung ihre eigene Ansicht: "Es gibt intensiv gepflegte und auch in annähernd natürlichem Zustand belassene Bereiche", sagt Bettina Seidel. Letztere seien besonders für Flora und Fauna wertvoll.