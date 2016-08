VolkssolidaritÃ¤t-Kita: Eltern machen Stadt schwere VorwÃ¼rfe

Volkssolidarität-Kita: Eltern machen Stadt schwere Vorwürfe

Kurz vor der geplanten Schließung baut der soziale Träger weiter öffentlichen Druck auf das Rathaus auf. Jetzt hat sich der Elternrat mit einer bemerkenswerten Presseerklärung zu Wort gemeldet.

Von Michael Stellner

erschienen am 26.08.2016



Glauchau. Im Kampf der Volkssolidarität um ihre Kindertagesstätte "Glückskinder" (vorher "Sonnenkäfer") in Glauchau hat sich nun der Elternrat hinter den sozialen Träger gestellt. In einer Pressemitteilung, die das Internet-Portal Glauchau City bereits unkommentiert veröffentlich hat, machen die Eltern der Stadt und den früheren Erziehern schwere Vorwürfe. Ihrem Ziel, die Kita auch über das Jahresende hinaus behalten zu können, dürften sie damit aber alles andere als näher gekommen sein.

In dem Streit geht es um die von der Stadt beschlossene Schließung der Kita. Die Volkssolidarität kämpft darum, die Einrichtung weiter betreiben zu können. Sie will von der Sachsenallee ins Stadtzentrum umziehen, wo die Kita Bestandteil eines Mehrgenerationenhauses in der Hoffnung werden soll. Darauf weisen Plakate seit zwei Wochen hin.

Die Elternvertreter werfen dem Rathaus nun vor, zu lügen. Anders als behauptet, gebe es überhaupt keine freien Kita-Plätze in Glauchau, schreiben sie. Darüber hinaus erheben sie schwere Vorwürfe gegen die ehemaligen Erzieher. Diese hätten "2014 bewusst die Kinder im Stich gelassen", so die Eltern, nur um ihrem damaligen Arbeitgeber eins auszuwischen. Wörtlich heißt es: "Wir als Eltern haben doch so viel Verantwortungsbewusstsein, dass wir unsere Kinder nicht wieder zu den damaligen Erziehern geben wollen." In der Erklärung nimmt der heutige Elternrat Bezug auf die Querelen von 2014. Damals tauschte die Volkssolidarität die Leiterin aus. In der Folge waren viele Erzieherinnen krank geschrieben. Intern hieß es, sie seien mit dem großen Druck seitens der Volkssolidarität nicht mehr klargekommen. Eltern schlugen Alarm, worauf der Träger neue Erzieher einstellte. Die meisten der früheren Erzieher wurden gekündigt oder haben die Einrichtung aus freien Stücken verlassen, viele kamen in der städtischen Kita "Minis und Maxis" unter, übrigens wie die meisten der Kinder. Zum 1. Januar sollen nun auch die ungefähr 40 "Glückskinder" in die "Minis und Maxis" inte-griert werden.

Die frühere Leiterin möchte sich über ihren ehemaligen Arbeitgeber nicht äußern. Dafür meldet sich die ehemalige Elternvertreterin Sandy Nagy, die 2014 eine der Wortführerinnen im Streit mit der Volkssolidarität war. Sie nimmt die Erzieher in Schutz. "Die Erzieherinnen konnten einfach nicht mehr", sagt sie. Außerdem hätten die meisten anderen Eltern nicht wegen der Erzieher, sondern allein wegen des seltsamen Gebarens der Volkssolidarität der Einrichtung den Rücken gekehrt. "Ich kann verstehen, dass die jetzigen Eltern um ihre Kita kämpfen", sagt Nagy, "aber sie tragen den Kampf auf dem falschen Rücken aus. Das ist nicht fair."

Die Stadt weist ebenfalls alle Vorwürfe von sich. Die erforderlichen Plätze in der Einrichtung "Minis und Maxis" würden geschaffen, die Eltern müssten sich nur rechtzeitig anmelden. Gespräche mit der Volkssolidarität lehnt Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) ab. Der Stadtrat hatte im November 2014 beschlossen, den Vertrag mit der Volkssolidarität zu kündigen.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass viele Eltern offenbar von der Volkssolidarität gar nicht darüber unterrichtet wurden, dass der Betreibervertrag am 31. Dezember ausläuft. Klärung erhoffen sie sich von der Stadtratssitzung gestern Abend, die nach Redaktionsschluss stattfand. Dort wollten sie ihre Anliegen noch einmal zur Sprache bringen.