Waldenburg ebnet Weg für einen Friedwald

Monatelang wurde über eine mögliche Bestattungsfläche zwischen Waldenburg und Oberwiera diskutiert. Jetzt hat sich der Stadtrat entschieden.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 14.11.2016



Waldenburg. Ein Urnengrab ohne Grabstein, ohne Blumen, ohne Grabkerzen, nur mit einem kleinen Namensschild an einem Baum mitten im Wald. Das könnte demnächst auf einer 45 Hektar großen Waldfläche zwischen Waldenburg und Oberwiera Wirklichkeit werden. Der Stadtrat von Waldenburg hat mit knapper Mehrheit für die Schaffung eines Waldfriedhofes gestimmt. Monatelang war das Thema diskutiert worden. Bis zur Sitzung war offen, wie die Abstimmung ausgeht. Dabei fanden die meisten Räte die Idee an sich ganz gut. Hauptsächlich drehte sich die Diskussion um Geld und Recht. Das sächsische Bestattungsgesetz erlaubt nur Kommunen und Kirchen, Waldruhestätten zu betreiben. Sie können jedoch die Aufgabe übertragen. Im konkreten Fall an die Friedwald GmbH mit Sitz im hessischen Griesheim, die bundesweit fast 60 Friedwälder betreibt.

Ingo Heinig (Freie Wähler) interessierte vor allem die Frage, ob die Stadt einspringen muss, wenn die Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. "Ein finanzielles Risiko besteht für die Stadt in keinem Fall", sagte Helge Hedtke vom künftigen Betreiber. Als Träger könne die Stadt den Friedwald im Ernstfall entweder selbst vermarkten oder einen anderen Betreiber beauftragen.

Im nur fünf Kilometer entfernten Callenberg wurde im September ein familiengeführter Waldfriedhof eröffnet. Da dieser auf großes Interesse weit über die Region hinausstieß, hofft auch Hedtke, von dem Trend zu profitieren. Einige Änderungen an den ursprünglichen Plänen sollen jetzt in den Vertrag, der dem Stadtrat noch einmal vorgelegt werden muss, eingearbeitet werden.

Stadträtin Carmen Werler (Freie Wähler) hatte unter anderem gefordert, den Abstand von 80 Metern zu einer Bungalowsiedlung deutlich zu vergrößern. Hedtke zeigte sich gesprächsbereit, zumal ohnehin geplant sei, die ersten Gräber genau am anderen Ende des Waldes anzulegen. Er geht davon aus, dass es Jahrzehnte dauert, bis der gesamte Wald belegt sein wird.

Die Räte befürchten jedoch, dass die sieben anderen Friedhöfe im Stadtgebiet die Auswirkungen zu spüren bekommen. Helge Hedtke sagte: "Nur etwa anderthalb Prozent der Bestattungen werden in einem Friedwald durchgeführt." Er rechnet mit etwa 50 Reservierungen von Grabstellen pro Jahr.

Einschränkungen gibt es bei der Jagd. "Das Territorium gilt dann als befriedetes Gebiet", erklärte der Eigentümer der Waldes, Franz Freiherr von Feilitzsch. Das heißt, gejagt werden darf nur noch unter sehr strengen Regeln. Ohne Jagd geht es allerdings nicht. Eine große Zahl an Wildschweinen in einem Friedwald wolle auch keiner.

Die Kirche beobachtet die Entwicklung genau, will sich jedoch mit Polemik zurückhalten. Künftig wolle man die Vorteile der eigenen Friedhöfe besser herausstellen und sich mehr auf die Bedürfnisse der Menschen einstellen, sagte der Pressesprecher der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Matthias Oelke.