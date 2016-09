Warum Glauchau auf das Landeserntedankfest verzichtet

In Torgau hat gestern das dreitägige Spektakel begonnen. Die Stadt an der Elbe konkurriert darüber hinaus mit der Georgius-Agricola-Geburtsstadt um die Landesgartenschau 2022. Wer hat nun die besseren Karten?

Von Stefan Stolp

erschienen am 17.09.2016



Glauchau. Es kam an wie ein gut gemeinter Hinweis. Als Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich (CDU) vor gut zwei Jahren Glauchau besuchte, hat er einen Satz fallen lassen, über den anschließend viel nachgedacht wurde. Damals befand sich Glauchau in der Entscheidungsphase, wer die Landesgartenschau 2019 ausrichten darf. Die Geburtsstadt von Georgius Agricola hatte sich neben Bischofswerda, Markleeberg und Frankenberg als Neuling beworben. Tillich kam nach Glauchau, sah sich das Schloss an, besichtigte das historische Wohnhaus der alten Schlossmühle und sinnierte über Großereignisse in Sachsen. Er hielt es damals für unwahrscheinlich, dass ein Bewerber für die Landesgartenschau es gleich auf Anhieb, quasi im ersten Anlauf schafft. Den Glauchauern riet er deswegen: "Bewerben Sie sich für das Landeserntedankfest". Das sei gewissermaßen eine Vorstufe.

Glauchau hat es nicht getan, stattdessen eine aktualisierte Bewerbung für die Landesgartenschau 2022 abgegeben. So wie auch die nordsächsische Stadt Torgau. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass Torgau sich zuvor auch für das Landeserntedankfest beworben und den Zuschlag bekommen hatte. Gestern begann das dreitägige Spektakel in der Stadt an der Elbe. Ganz Sachsens schaut am Wochenende dorthin.

Hat Torgau nun bessere Karten, wenn es um die Landesgartenschau 2022 geht? "Wir sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bewerbung für die Landesgartenschau und einer vorherigen Ausrichtung eines Landeserntedankfestes", sagt Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos). Er war damals freilich dabei, als Ministerpräsident Tillich den Satz sagte. Genauso wenig gebe es aus Dreslers Sicht einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Tag der Sachsen und der Landesgartenschau, wie es in Reichenbach 2007 und 2009 praktiziert worden ist. Glauchau konzertiere sich auf die Kernaufgabe Gartenschau. Es soll keine Blümchenschau werden, sondern von dem Großereignis verspreche sich die Stadt die Beseitigung von Missständen, wie zum Beispiel entlang des Prallhanges. Hinzu kommen der Abriss der Industriebrache an der Wilhelmstraße und die Neugestaltung dieser Fläche, die Wiederbelebung der "Hängenden Gärten" mit Sanierung des Hauses Brüderstraße 15 oder die Verschönerung von Gründel- und Schlossteich. All dies könnte mit einem Zuschlag für die Gartenschau möglicherweise in Angriff genommen werden. Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung fallen, wer die Landesgartenschau 2022 ausrichten darf. Ins Rennen gehen neben Glauchau und Torgau auch Zwickau und Zwönitz. In der zweiten Oktoberhälfte wird die Kommission in Glauchau erwartet, die sich die Gegebenheiten vor Ort ansehen will.