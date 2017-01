Was beim Neujahrsempfang auffiel

Nachdenkliches, Unterhaltsames und Optimistisches - der Abend im Glauchauer Stadttheater hatte viel zu bieten.

Von Stefan Stolp

erschienen am 09.01.2017



Glauchau. Nicht ganz voll besetzt ist das Glauchauer Stadttheater gewesen, als Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) zum Neujahrsempfang einlud. Auch wenn der Abend stets nach dem gleichen Muster abläuft, es gibt jedes Mal Auffälligkeiten.

Klarste Ansage des Abends. Für deutliche Worte hat Thomas Schmidt gesorgt. Der Trainer des Handballclubs Glauchau-Meerane sagte während seiner kleinen Dankesrede, dass es nicht angehen kann, dass Ehrenamtliche bei der Ausführung ihrer Tätigkeit beschimpft, behindert oder gar angegriffen werden - egal ob es sich um Retter, Helfer, Trainer und andere handelt. Dafür bekam er lang anhaltenden Beifall. Schmidt wurde mit der Ehrennadel der Stadt Glauchau ausgezeichnet. Er nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen in Glauchau entgegen, sagte Thomas Schmidt. "Versprecher" des Abends. Oberbürgermeister Peter Dresler sagte in seiner Neujahrsansprache unter anderem, dass die Stadt in diesem Jahr erneut mehrere Straßen bauen will, beispielsweise die Fortsetzung auf dem Stadtring oder die Marienstraße im Wehrdigt. Und: Dresler kündige an, auch die Straße zu bauen, die so aussieht wie sie heißt: Am Ende. Jedoch hat er dieses Versprechen bereits vor einem Jahr an gleicher Stelle abgegeben. Passiert ist auf der Straße, die sich zwischen Kopernikus- und Talstraße befindet, nichts. Oder war es ein "Versprecher"?

Verzicht des Abends. Andras Keller, Chef der Fahnenschwinger "Die Schönburger" hat auf das Mitbringen einer Fahne anlässlich seiner Auszeichnung mit der Ehrenmedaille verzichtet. So kam auch OB Dresler nicht in die Verlegenheit, auf der Bühne eine Fahne schwenken zu müssen. "Ich hatte vorher mit Thomas Schmidt gesprochen und vereinbart, wenn er ein Handballtor mitbringt, komme ich mit einer Fahne auf die Bühne", schmunzelte Keller.

Späße des Abends. Für die lustige Unterhaltung im Glauchauer Stadttheater sorgten das Duo Timm Beckmann und Markus Grieß. Beide kommen aus dem Ruhrpott und zelebrierten musikalisches Kabarett mit Piano und E-Gitarre. Ihr Programm kam bei den Glauchauern so gut an, dass sie es schafften, am Ende des offiziellen Teils das Publikum zu einem vierstimmigen Kanon zu bewegen.

Persönliche Worte des Abends. Seine letzte Amtshandlung als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion vollführte Marcel Kruppa. Der 30-Jährige hielt die Rede des Fraktionsvorsitzenden, die stets im Wechsel ein andere Fraktion des Stadtrates anlässlich des Neujahrsempfanges hält. Er werde sich weiter für Glauchau einsetzen und im Stadtrat mitarbeiten, sagte er.