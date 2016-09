Was vom Schatze Ã¼brig blieb

Was vom Schatze übrig blieb

Die Sammlung im Schloss Hinterglauchau zählt zu den bedeutendsten in Sachsen. Fast wäre es damit vorbei gewesen. Die Tragweite der Einigung zwischen Adel und Stadt wird jetzt erst deutlich.

Von Michael Stellner

erschienen am 05.09.2016



Glauchau. Im Kreis seinen Ahnen zückt Alexander Graf von Schönburg-Glauchau zunächst einmal das Smartphone. 700 Jahre Schönburgischer Herrschaft blicken von den Wänden auf ihn herab. Das 47-jährige Oberhaupt des Hauses Schönburg dokumentiert digital die Porträts seiner Vorfahren. Gemälde, die nicht etwa im privaten Hausflur hängen, sondern ausnahmslos für alle Besucher des Schlosses Hinterglauchau sichtbar sind. Sie bleiben auch und erst recht über die Ausstellungseröffnung am Freitag hinaus der Öffentlichkeit erhalten. Dabei ist das alles andere als selbstverständlich.

Der filmende Adelige folgt schweigend den Ausführungen des Museumsmitarbeiters Robby Joachim Götze durch zwei Zimmer der Gemäldeschau. Dort hängt nur ein Bruchteil dessen, was die Stadt dem Adelshaus abverhandelt hat. Bildnisse von Grafen und Gräfinnen, Angehörigen diverser Schönburger Linien, von Forder- und Hinterglauchau über Waldenburg, Penig und Wechselburg. Objekte, die eigentlich dem Adelshaus gehört haben und in buchstäblich letzter Minute für das Museum gerettet wurden.

Die sieben Jahrhunderte Schönburgischer Residenz in Glauchau endeten abrupt 1945, als die Familie vor den Sowjets in den Westen floh. Das, was einst dem Adel gehörte, fiel einer Enteignung zum Opfer. Die sächsische Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) bezeichnet das heute als "rechtsstaatswidrige Schlossbergung". Dieses Unrecht, sagte Stange am Freitagabend, habe nach der Wende aufgearbeitet werden müssen. "Auch wenn es für Museen schmerzhaft war." In Glauchau begann alles so harmonisch, wie es endete, nämlich im Jahr 2008 in der Wohnstube von CDU-Stadtrat Georg Graf von Schönburg. Der neue Glauchauer Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) stattete dem damals 67-jährigen Grafen einen Antrittsbesuch ab und erfuhr erstmals von der alten Schuld, die die Stadt noch zu begleichen hatte. Ein Gesetz von 1994 ließ den Beteiligten 20 Jahre Zeit, die Ansprüche zu klären. Aber erst nach Ablauf der Frist, nach der Entlassung eines Museumsdirektors und nach der Einstellung eines externen Kunstsachverständigen einigten sich die Stadt und das Adelshaus im Februar 2015.

Die öffentliche Hand kaufte den Schönburgern 1100 Bücher und 200Einzelstücke für den Preis von 484.000 Euro ab, musste aber 80 Exponate an das Adelshaus zurückgeben. Darunter befindet sich der wertvolle Altar aus der Kapelle, der künftig im Leipziger Grassi-Museum zu sehen sein soll. "Es waren viele Stücke dabei, deren Verlust uns äußerst schmerzt", sagt der amtierende Museumsdirektor Thorsten Dahlberg.

Von Wehmut über den Verlust ist aber nicht die Rede am Freitagabend, als Alexander von Schönburg endlich ans Rednerpult tritt. Zu den Pfeilern des Einigungsvertrags gehörte, dass die Stadt diese Ausstellung konzipieren sollte, bis zu deren Eröffnung noch einmal eineinhalb Jahre ins Land gezogen sind. "Ich glaube, ich war 16 bei meinem ersten Besuch in Glauchau Mitte der 1980er-Jahre", sagt Alexander. "Und ich bin froh, die Heimat meiner Familie wenigstens einmal unter DDR-Bedingungen gesehen zu haben." Glauchau sei eine "Trutzburg der Identitätswahrung" gewesen. Da war das Doppelschloss, das mitten im Sozialismus das Schönburgische Andenken bewahrte und öffentlich zeigte. Die Bilder der Ahnen in diesem Haus, die sich in seinen Kopf eingegraben haben. Und sein Vater, der nie eine andere Heimat gekannt habe als das Muldental. "Als sich nach Schabowskis Ansprache alle auf den Weg nach Westen machten, stieg mein Vater ins Auto und fuhr in die entgegengesetzte Richtung." Joachim von Schönburg kehrte in den alten Familiensitz auf der Rochsburg zurück und zog für die CDU in den Bundestag ein. Er starb 1998.

Das heutige Oberhaupt der Familie spricht stockend, wägt seine Worte sorgfältig ab. "Wir Schönburger", sagt Alexander, "sind nicht gekommen, um hier etwas abzuholen und wieder abzureisen. Sondern um zu zeigen, dass wir hierher gehören." Er sehe es als Pflicht an, an künftigen Projekten der Stadt und des Museums mitzuwirken. "Der Vertrag zwischen meiner Familie und Glauchau ist für mich kein Abschlussdokument, sondern ein Meilenstein." Dafür erhält er freundlichen Applaus.

Der eigentlich Schatz des Hauses bleibt die Innenausstattung der musealen Räume. Möbel, Schränke, Stühle, Konsolen, Kommoden. Allesamt Originale aus Zeiten, in denen tatsächlich noch der Adel das Glauchauer Schloss bewohnte. Ein Kleinod, das "Strahlkraft hat für die ganze Region", wie Isabel Pfeiffer-Poensgen sagt, die Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Wer heute durch die Räume schlendert, findet auf den Inventarlisten rote Punkte. Sie kennzeichnen die Stücke, die im Zuge der Einigung vom Museum erworben wurden. Eine Sammlung, rühmt Staatsministerin Stange, die das historische Leben im Schloss so originalgetreu wiedergebe wie kaum eine zweite im Freistaat.