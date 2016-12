Was wird aus dem ehemaligen Asylheim?

Seit einem Monat ist die alte Erstaufnahmeeinrichtung am Seiferitzer Schulweg in Meerane offiziell stillgelegt. Inzwischen zeichnet sich ab, was der Eigentümer künftig mit dem Bau vorhat.

Von Julia Lappert

erschienen am 05.12.2016



Meerane. Verlassen steht das ehemalige Asylheim am Seiferitzer Schulweg in Meerane. Noch immer ist es von einem Stacheldrahtzaun umgeben und wird vom einem Sicherheitsdienst bewacht, obwohl seit zwei Monaten niemand mehr dort lebt. Offiziell ist die ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung erst Ende Oktober stillgelegt worden, weil der Freistaat die Kapazitäten nicht mehr braucht. Die letzten Asylbewerber sind aber schon am 5. Oktober auf andere Unterkünfte verteilt worden. Kurz danach haben auch die Malteser Werke, die die Betreibung übernommen hatten, ihre Arbeit dort eingestellt. Was wird nun aus dem Gebäude, das früher als Lehrlingswohnheim genutzt wurde?

Die Frage stellten auch einige der wenigen Bürger, die die Einwohnerversammlung der Stadt Meerane zur Flüchtlingspolitik in der vergangenen Woche besucht haben. "Wir haben die Information, dass der Eigentümer das Gebäude abreißen lassen will, um Bauplätze für Eigenheime zu entwickeln", sagte Meeranes Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos). Diesen Plan habe es auch schon gegeben, als von der Nutzung als Asylheim noch keine Rede war. Der Eigentümer selbst war für die "Freie Presse" telefonisch für eine Stellungnahme zu diesem Thema nicht zu erreichen. Wie lange genau der Mietvertrag für das Gebäude noch läuft, ist unklar. Ende Oktober sprach der Eigentümer davon, dass das Mietverhältnis Ende März endet.

Nach Angaben des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) wurden nach wie vor sowohl eine Nachnutzung als auch eine Beendigung des Mietverhältnisses geprüft. Ob eine Entscheidung dazu schon gefällt wurde, ist noch nicht bekannt.

Ein Musterbeispiel für Steuerverschwendung nannte ein Besucher auf der Einwohnerversammlung in der Meeraner Stadthalle sinngemäß das ehemalige Asylheim. Gründe für diese Einschätzung: Die lange Umbauzeit, die vielen Baumängel, unter anderem, weil der Brandschutz an dem Gebäude nicht in Ordnung war, und schließlich die nur sechs Monate lange Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen. Voll ausgelastet war das Heim nie. Insgesamt lebten laut Angabe der Landesdirektion Sachsen zwischen April und Oktober dieses Jahres nur 143 Asylbewerber in der Unterkunft. Dabei wäre dort Platz für mehr als doppelt so viele Menschen gewesen.

Wie viel Geld genau der Freistaat für Miete, Umbau, Einrichtung und Betreibung des Heims ausgegeben hat, darüber gibt es keine Auskünfte. Weder vom SIB, noch von der Landesdirektion, denn zu Vertrags- inhalten gelte das Gebot der Vertraulichkeit, heißt es aus der Pressestelle des SIB.

Thema ist diese ominöse Summe aber auch heute noch. "Es ist enorm, was da an öffentlichen Geldern reingesteckt wurde", sagte auch Meeranes Bürgermeister Lothar Ungerer auf der Einwohnerversammlung. Wie viel genau, dass wisse auch er nicht. "Auch mich würde das sehr interessieren", sagte er. Über Bauland, das in Meerane knapp ist, dürfte sich die Stadt aber auch freuen.