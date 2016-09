Weg der Liebe fÃ¼hrt nach Brasilien

Weg der Liebe führt nach Brasilien

Glauchaus Ex-Oberbürgermeister Karl-Otto Stetter hat vor zwei Jahren Sachsen verlassen. Heute lebt er in der Nähe von Sao Paulo und hat sein Glück gefunden.

Von Stefan Stolp

erschienen am 07.09.2016



Glauchau/Atibaia. Wissen Sie, was ein Teuto Brasileiro ist? Das sind deutschsprachige Einwanderer, die irgendwann einmal nach Brasilien gegangen sind und sich dort niedergelassen haben. In dem lateinamerikanischen Land leben neun bis zehn Millionen deutschsprachige Einwohner. Einer von ihnen ist neuerdings auch Karl-Otto Stetter - ehemaliger Glauchauer Oberbürgermeister. Er stand von 1990 bis 2008 als Stadtoberhaupt in der Verantwortung. Nun ist er ausgewandert, wie es einige seiner Vorfahren in den Jahren der Revolution von 1848 und vor dem Ersten Weltkrieg getan hatten. Das sagt er zumindest selbst.

Sein Glück hat Karl-Otto Stetter offenbar in Atibaia gefunden, einer Stadt, die in der Nähe von Sao Paulo liegt. Dort heiratete Karl-Otto Stetter wieder, nachdem er sich von Ute Albani, der er 2005 das Jawort in Glauchau gab, hatte scheiden lassen. Nun lebt er mit Maridalva Cruz Oliviera Stetter zusammen. Doch ganz so krisenhaft, wie die damalige Lage, die seine Vorfahren nach Südamerika trieb, dürfte die Situation für Karl-Otto Stetter nicht gewesen sein. "Ich arbeite schon seit geraumer Zeit für eine private Gesellschaft, die sich mit deutsch-brasilianischer Wirtschaftsförderung befasst", sagt Stetter. Wegen seiner Kontakte in Deutschland und der politischen Erfahrungen seien seine Dienste auf der Südhalbkugel gefragt. Brasilien sei ein Muss für ihn gewesen. Immerhin liege das Land auf Platz fünf der Wirtschaftsnationen weltweit. "Auch die Liebe hat mich bewogen, den Bitten der privaten Initiative nachzukommen und nach Brasilien zu ziehen", sagt der 61-Jährige. "Und wenn ich dann mit 70 aufhöre zu arbeiten, werde ich mit den hier vollzogenen Ansiedlungshilfen ein Stück des Erfolges für mich verbuchen können", fügt er hinzu.

Hatte er in Glauchau keinen Erfolg? 1990 löste Stetter, damals 36 Jahre alt, nach der ersten freien Kommunalwahl in der DDR Peter Dresler als Bürgermeister ab. Stetter verantwortete als Stadtoberhaupt den Strukturwandel in Glauchau. Als er im Jahr 2008 erneut zur Oberbürgermeisterwahl antrat, um die dritte Legislaturperiode zu absolvieren, unterlag er. Peter Dresler, damals von CDU, SPD, Linke und Grünen unterstützt, gewann die Wahl. Knapp sechs Jahre später - Stetter war mittlerweile in seine süddeutsche Heimat zurückgekehrt -kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Flourn-Winzeln (Baden-Württemberg) - und verlor. Doch mit Glauchau hat er noch nicht abgeschlossen. "Ich habe noch aufrechte Freunde in Glauchau", sagt Stetter. Obwohl er "immer in Schutt und Asche gestampft" worden sei. Seinem Renommee habe es nicht geschadet. Leute, mit denen er darüber gesprochen hat, hätten dies als ostdeutsches Problem gesehen: Wenn der "böse Dreck" weggeräumt war, habe man die westdeutschen Mitarbeiter als überflüssig angesehen. "Ähnlich habe ich es 2008 empfunden", sagt Stetter.