Wehrdigtschüler packen Schuhkartons für Kinder

Zum ersten Mal unterstützt die Oberschule aus der Unterstadt die Aktion. Nicht nur die Schüler beteiligten sich mit großem Eifer.

Von Julia Lappert

erschienen am 12.11.2016



Glauchau. Die Idee, an der Aktion teilzunehmen, hatte Vertrauenslehrerin Lydia Kielmann. "Man überlegt ja immer, welche Aktion man starten könnte, um seine Schule nach vorne zu bringen", sagt sie. Deshalb hat sie den Schülersprechern der Wehrdigtschule den Vorschlag gemacht, an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" teilzunehmen. "Mit der Resonanz hätte ich nie gerechnet", freut sich Lydia Kielmann.

Schließlich hat nicht nur jede Klasse der Wehrdigtschule ein bis zwei Kartons gepackt, sondern auch die Lehrer und sogar auch der Elternrat. Insgesamt konnten die Schüler gestern Mittag 27 Kartons in "Das Windlicht" im Ratshof bringen, um sie bei Inhaberin Marzella Häusler abzugeben. Der Laden ist aufgrund seiner zentralen Lage in Glauchau schon vor Jahren als Sammelstelle für die Päckchen angefragt worden. "Etwa 100 sind auch schon abgeholt worden", sagt die Inhaberin. Generell seien aber dieses Jahr bisher weniger Päckchen als sonst abgegeben worden. Bis zum 15. November haben die Teilnehmer noch Zeit, einen Karton zu packen.

Dieser muss auch nicht unbedingt mit Weihnachtspapier beklebt sein. "Bei mir können sich die Bürger auch fertige Kartons abholen", sagt Marzella Häusler. Die müssen dann nur noch zusammengefaltet werden. Jeder Päckchen-Packer muss sich entscheiden, ob sein Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen sein soll. Außerdem soll die entsprechende Altersgruppe angegeben werden.

Den Karton der Klasse 5c hat Melanie Goldmann gestern abgegeben. "Wir haben zum Beispiel Stifte, Malblöcke und ein Kuscheltier in unseren Karton gegeben", sagt die Schülerin. Außerdem wurde noch Geld für den Versand gesammelt. Für jeden Karton sollte eine Spende von 8 Euro mit abgegeben werden. Die Kartons aus Glauchau sollen Kinder in Moldawien und Rumänien eine Freude zu Weihnachten machen.

"Es war schön zu sehen, dass sich jede Klasse gemeinsam Gedanken gemacht hat, wie sie ihren Karton packen wollen", sagt Lehrerin Lydia Kielmann. Sollte sich daraus eine Tradition entwickeln, wünscht sie sich, dass die Schüler die Aktion noch ein wenig selbstständiger durchführen. Wer noch einen Karton abgeben möchte, kann ihn mit neuen Kleidungsstücken, Spielsachen, Schreibwaren, Süßigkeiten ohne Gelatine sowie Hygieneartikel, wie Zahnbürste und Zahnpasta, füllen.

ww.geschenke-der-hoffnung.org