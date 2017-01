Wenn aus drei Kirchgemeinden eine wird

Ein Grund für den Zusammenschluss der Gemeinden St. Georgen, Wernsdorf und Luther ist die sinkende Anzahl der Gemeindemitglieder. Der Kirchenvorstand aus Schlunzig hat sich trotzdem dagegen entschieden.

Von Julia Lappert

erschienen am 02.01.2017



Glauchau. Beim Zusammenschluss der drei evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden St. Georgen, Luther und Wernsdorf kann durchaus von einer Liebesheirat gesprochen werden. Das betonen die Kirchvorsteher sowie die beiden Pfarrer Matthias Große und Ralph-Eckehardt Pohle. Denn Druck von der Landeskirche habe es nicht gegeben - noch nicht. "Der wäre auf jeden Fall gekommen, so konnten wir aber mehr selbst gestalten", sagt Pfarrer Matthias Große.

Mit Beginn des neuen Jahres bilden die drei Gemeinden gemeinsam die neue Kirchgemeinde Glauchau. Die Kirchgemeinde Schlunzig hat den Vorschlag zum Zusammenschluss abgelehnt. "Das Schwesternkirchverhältnis bleibt aber bestehen", sagt Pfarrer Matthias Große. Ursprünglich geplant war, dass alle vier Gemeinden zusammen gehen. "Ich bedauere es sehr, dass Schlunzig sich dagegen entschieden hat", sagt Pfarrer Ralph-Eckehardt Pohle. Er habe von Anfang an für den Zusammenschluss geworben und hoffe, dass in Schlunzig nun ein Prozess des Umdenkens stattfindet. Ein Grund für die Zusammenlegung der Gemeinden sind die sinkenden Mitgliederzahlen. Zum anderen soll auch der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Schon jetzt sind fast alle Angestellten in allen vier Gemeinden des Schwersternkirchverbandes tätig. Die Georgengemeinde hat mit 1565 die meisten Mitglieder, gefolgt von Luther mit 613 Mitgliedern. Zur bisherigen Kirchgemeinde Wernsdorf gehören 376 Mitglieder.

In Schlunzig überwogen schließlich die Bedenken, weshalb sich der Kirchenvorstand gegen die Fusion entschieden hat. "Das Gebilde ist zu groß, Schlunzig kann da nicht mehr präsent sein", findet Kirchvorsteher Michael Held. "Trotzdem muss sich auch bei uns etwas ändern", ist er überzeugt. Zusammenschlüsse seien auch für die kleine Gemeinde mit 162 Mitgliedern der einzige Weg in die Zukunft. "Wir suchen derzeit nach Partnern mit einer ähnlichen Gemeindegröße", so Held. Zu Gesprächen mit Vertretern der Kirchgemeinde Dennheritz-Niederschindmaas habe man sich schon verabredet.

Diskussionen", sagt Kirchvorsteher Mirko Hummel. Für eine dörfliche Kirchgemeinde sei der Schritt zum Zusammenschluss mit zwei städtischen Kirchgemeinden eine größere Überwindung, als umgekehrt. Letztendlich haben die jahrelangen guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Schwesterkirchgemeinden den Ausschlag gegeben. Zudem gehören die Wernsdorfer auch kommunal zu Glauchau - im Gegensatz zu den Schlunzigern.

Anders war die Situation in den Georgen- und der Luthergemeinde, berichten die Kirchvorsteher Renate Schmidt von der Luthergemeinde und Michael Laser von der Georgengemeinde. In beiden Vorständen war man von den Vorteilen der Zusammenlegung überzeugt.

Bis Juli bilden die bisherigen Kirchvorsteher einen gemeinsamen Vorstand. "Danach setzt sich der neue Vorstand aus acht Kirchvorstehern der Georgengemeinde, fünf der Luthergemeinde und drei Kirchvorsteher der Wernsdorfer Gemeinde zusammen", sagt Pfarrer Matthias Große.