Wenn das eigene Kennzeichen auf einmal verboten wird

24.09.2016

freiepresse.de

Glauchau

Andreas Kretschel

Sachsenlandhalle: Das Schweigen im Landratsamt

Glauchau. Die Kultur- und Sporteinrichtung in Glauchau besteht seit 20 Jahren. An manchen Stellen am Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Beißt deshalb kein Käufer an? weiterlesen