Wenn ein Baum ein Zankapfel ist

Friedensrichter Bernd Döhler und seine Stellvertreterin Janet Noack machen ihre ehrenamtliche Arbeit gern. Dafür brauchen sie viel Wissen, Einfühlungsvermögen und manchmal auch Langmut.

Von Jürgen Sorge

erschienen am 02.02.2017



Glauchau. Die beiden Glauchauer Friedensrichter Bernd Döhler und Janet Noack haben im Schnitt jeden Monat mit drei Fällen zu tun. "Wir wollen dazu beitragen, dass sich Streitende in einer ruhigen und vertraulichen Atmosphäre einigen. In der Regel beginnt es damit, dass eine der Streitparteien zu uns kommt. In der Folge nehmen wir Kontakt mit der Gegenpartei auf und bitten sie auch mit an den Tisch", erläutert Bernd Döhler. Dann kann das förmliche Verfahren beginnen.

"In der DDR war das Eigentum an Grund und Boden fast schon eine Strafe. Jetzt hat es dagegen einen großen Wert. Zudem pochen die Leute heutzutage viel mehr auf ihr Recht. Das bietet Zündstoff für Streit unter Nachbarn, die vorher jahrzehntelang friedlich zusammengelebt haben", weiß der Friedensrichter. Er wünscht sich, dass die Menschen statt immer mehr übereinander wieder mehr miteinander sprechen. "Auf diese Weise könnte mancher Streit schon im Keim erstickt werden", ist er überzeugt.

Ein klassischer Fall für die Schiedsstelle sind Grenzabstände von Bepflanzungen, die im Nachbarschaftsrecht geregelt sind. "Von Obstbäumen, die über die Grenze wachsen, darf der Nachbar nichts pflücken. Lediglich das, was vom Baum gefallen ist, kann er sich nehmen. Und im Herbst muss er sich auch mit dem auf sein Grundstück gefallenen Laub abfinden", nennt Janet Noack ein Beispiel.

Manche Streitigkeiten lassen sich schnell klären. Andere dauern länger. Döhler erinnert sich an eine Auseinandersetzung um einen neu gebauten etwa 50 Meter langen Zaun, der von der Grundstücksgrenze abwich und am Ende zirka 30 Zentimeter in das Nachbargrundstück ragte. In den Augen mancher scheint das eine Lappalie zu sein, die schnell aus der Welt geschafft werden kann. Die beiden Streithähne beschäftigten dagegen etwa ein Jahr lang mit gegenseitigen Beschuldigungen die Schiedsstelle. "Letztendlich waren es ihre Ehefrauen, die die beiden Männer versöhnten", erinnert sich Döhler an diesen besonderen Fall.

"In ländlichen Gebieten sind die Fälle oft komplizierter zu lösen als in der Stadt", weiß Döhler. Die Gemeinde Callenberg, für die die Schiedsstelle Glauchau seit 2013 mit zuständig ist, verfügt zum Beispiel über keine Gehölzschutzsatzung und keinen Bebauungsplan, der etwa festlegt, in welchen Bereichen eine gewerbliche Nutzung erlaubt ist und wie hoch die Lärmbelastung sein darf. In solchen Fällen werden die Gesetze des Landes oder des Bundes zurate gezogen. Deshalb müssen sich die Friedensrichter anhand von Schulungen auch im Hinblick auf aktuelle Gesetzlichkeiten auf den Laufenden halten.

Der 69-Jährige ist seit 2004 Friedensrichter und mittlerweile das dritte Mal für fünf Jahre bis 2019 in das Amt gewählt. Danach will er altersbedingt nicht mehr kandidieren. "Soweit das Amtsgericht zustimmt und der Stadtrat einverstanden ist, werden wir schon im Mai die Plätze tauschen, um 2019 einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten", sagt er mit Blick auf Janet Noack. Die 44-Jährige war von 2004 bis 2009 bereits in dem Amt und wurde 2014 erneut gewählt. Sie reizt vor allem die interessante Tätigkeit: "Man lernt viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteren kennen."

Ähnlich sieht es Bernd Döhler, für den die ehrenamtliche Arbeit eine Selbstverständlichkeit ist: "Ohne das Ehrenamt würde die Gesellschaft ja überhaupt nicht funktionieren."