Wettbewerb: Jury nimmt Meeraner Gärten unter die Lupe

Nur ein Verein aus dem gesamten Kreisverband beteiligt sich am sächsischen Ausscheid. Die Experten achten in der Bewertung nicht nur auf das Äußere.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 15.06.2017



Meerane. Rote Rosen, gelbe Lilien und lila Lavendel sprießen aus der Erde. In der Meeraner Kleingartenanlage "Zur Schönen Aussicht" zieht es den Blick von einer Blumenpracht zur anderen. Aber auch Pfirsichbäume gedeihen neben Erdbeerpflanzen, deren Früchte sich schon rot gefärbt haben. Streicht man mit der Hand über die türkische Minze, breitet sich das Aroma der Pflanze im Garten aus.

Die Aussicht ist in dieser Kleingartenanlage - so wie es der Name ankündigt - tatsächlich schön. Beim sächsischen Landeswettbewerb der Kleingärtner, an dem sich der Verein zum ersten Mal und als einziger aus dem Kreisverband beteiligt, kommt es allerdings nicht nur auf das Äußerliche an. Auch das Vereinsleben und das kreative Engagement der Mitglieder spielen eine entscheidende Rolle. Bei einem Rundgang durch die Meeraner Anlage bewertet Peter Paschke, Vorsitzende des Landesverbands der Kleingärtner, nicht nur den derzeitigen Zustand. Er gibt zugleich Tipps, was die Gartengemeinschaft noch verbessern könnte. Denn sollte sich der Verein gegen die 22 anderen sächsischen Teilnehmer durchsetzen, würde die Jury des Bundeswettbewerbs die Gärten begutachten.

So wertet es der Landesvorsitzende zum Beispiel positiv, dass die Gärtner einen leerstehenden Garten in eine gemeinschaftliche Grünfläche mit Obstbäumen umgewandelt haben. Paschkes Tipp: "Auf der Wiese könnte man eine Bank aufstellen, die zum Verweilen einlädt." Ein zweites Beispiel ist eine historische Gartenlaube. Hier schlägt positiv zu Buche, dass das Häuschen bis heute erhalten wurde. Paschkes Anregung: "Sie könnten dort die Geschichte des Vereins ausstellen und damit noch mehr Anreize für einen Besuch der Anlage schaffen."Einen weiteren Pluspunkt kann der Verein einheimsen. Die Gaststätte, die sich in der Kleingartenanlage befindet, bietet im Sommer einen schattigen Biergarten unter großen Bäumen.

Ein Kritikpunkt, der allerdings etliche Vereine trifft, spiegelt sich auch in Meerane wider. Thema Leerstand. 18 von insgesamt 132 Gärten sind zurzeit nicht verpachtet. Hinzu kommt die Altersstruktur: Zehn Pächter sind bereits über 80 Jahre alt, Nachfolger stellen sich nur zaghaft beim Vereinsvorsitzenden Matthias Schnabel vor. Zaghaft ist ihm allerdings lieber als stürmisch. "Viele sind erst Feuer und Flamme und stellen nach kurzer Zeit fest, wie viel Arbeit so ein Garten macht", sagt Schnabel. Sachsenweit beläuft sich der durchschnittliche Leerstand auf elf Prozent. Meerane und Glauchau zählen zum Problembereich.

Nach der Besichtigung der Kleingartenanlage lässt sich die Jury allerdings nicht in die Karten gucken. "Ich habe einen positiven Eindruck", sagt Peter Paschke mit einem Lächeln. Für den Meeraner Verein kommt es gar nicht auf das Gewinnen an. "Wir wollen teilnehmen", sagt Schnabel. Außerdem wird nicht nur den Gewinnern ein Obolus gezahlt, sondern allen Vereinen, die sich beteiligen. Eine Abschlussveranstaltung ist erst im November dieses Jahres geplant.