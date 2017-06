Wie Geflüchtete in der Region angekommen sind

Heute ist Weltflüchtlingstag. Drei Menschen erzählen der "Freien Presse", wie sie in Westsachsen aufgenommen wurden -und wie sie versuchen, Fuß zu fassen.

Von Tanja Goldbecher, Christian Meyer (Text) und Andreas Kretschel (Fotos)

erschienen am 20.06.2017



Glauchau/Waldenburg/Meerane. 65,6 Millionen: So viele Menschen sind nach Angaben des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen Ende des Jahres 2016 auf der Flucht gewesen. 255 davon leben heute in der Region Glauchau, Meerane und Waldenburg. Viele von ihnen suchen Arbeit, lernen die deutsche Sprache oder studieren. Dass der Weg zur Selbstständigkeit schwer ist, zeigen Zahlen der Arbeitsagentur. Von den knapp 2000 Asylbewerbern und geduldeten Ausländern im Zwickauer Landkreis werden 400 von der Agentur in verschiedenen Maßnahmen betreut. Nur 125 Menschen aus Asylzugangsländern wie Pakistan, Syrien oder Irak haben derzeit einen sozialversicherungspflichtigen Job. Die "Freie Presse" hat drei Geflüchtete begleitet und gefragt, wie es ihnen heute geht.