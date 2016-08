Wie die Sandgrube in Oberwiera zum Kult fÃ¼r Electro-Fans wurde

Wie die Sandgrube in Oberwiera zum Kult für Electro-Fans wurde

Im Jubiläumsjahr wollen die Veranstalter der Klanggrube alle Rekorde knacken und rechnen mit über 2000 Besuchern. Einer der größten Fans des Open Airs ist der Bürgermeister selbst, der sich gegen die Kritiker stellt.

Von Julia Lappert

erschienen am 19.08.2016



Oberwiera. Die Sonne knallt vom Himmel in Oberwiera. Auf einem trockenen Sandhaufen sprießen bunte Pilze - ein Dekoelement aus der Anfangszeit. Es gibt Leben in der kargen Landschaft. Das Bild lässt sich übertragen: Denn wer erwartet schon, dass die 1000-Einwohner-Gemeinde an der Grenze zu Thüringen morgen wieder zum Mekka für Electro-Fans wird?

Das Klanggrube Open Air feiert morgen seinen fünften Geburtstag - und ist inzwischen längst kein Geheimtipp für Tanzwütige mehr. "Wir rechnen dieses Mal mit etwa 2500 Besuchern", sagt Philipp Wallat von der KRU. Die Abkürzung steht für "Klang - Rhythmus - Utopia" und vor allem für Partys, auf denen noch getanzt wird, wenn die Oberwieraer schon beim Mittagessen sitzen.

Die KRU ist ein Verein, den ein Freundeskreis von etwa 25 jungen Leuten aus dem Raum Zwickau und Altenburg vor einigen Jahren gegründet hat. "Die meisten von uns haben in Zwickau studiert", erzählt Marcel Seifert. "Da gab es oft Partys mit schlechter Musik und teuren Getränken - und wir dachten uns: 'Das können wir selbst besser.'" Die Freunde veranstalteten die ersten Partys, die sie komplett selbst organisierten. "Irgendwann wollten wir mal etwas draußen machen", sagt der 25-Jährige. Die Idee zur Klanggrube wurde geboren, weil die KRU-Mitglieder den Betreiber der Sandgrube in Oberwiera kannten. "Die Musik haben wir beim ersten Mal komplett selbst gespielt und hatten nur ein kleines Zelt", sagt Seifert. Trotzdem kamen auf Anhieb schon 350 Besucher zum ersten Klanggrube Open Air vor fünf Jahren. Seitdem ist die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen.

In der Woche vor der großen Party arbeiten die Veranstalter rund 15 Stunden am Tag auf dem Gelände. An neuen Deko-Elementen und Bars bauen die jungen Leute aber das ganze Jahr über. Geld nimmt niemand dafür. Im Gegenteil: Einige der Helfer, die schon berufstätig sind, nehmen sich sogar extra frei, um mit aufbauen zu können.

Auf den unterschiedlichen Plateaus der Sandgrube ist alles selbst gemacht. Lichtinstallationen, Sitzgelegenheiten, Bars und ganz viel bunte Dekoration - alle Ideen stammen aus den Köpfen der KRU-Mitglieder. Strom für die wummernden Bässe kommt aus zwei großen Stromaggregaten, die extra ausgeliehen werden und zuverlässig sind. Seit dem vergangenem Jahr gibt es beim Klanggrube Open Air nicht nur elektronische Musik, sondern auch Bands, die Indie Rock spielen. "Das passt gut zum Konzept und wir sprechen damit ein breiteres Publikum an", sagt Marcel Seifert.

Einer der größten Fans der Klanggrube ist der Oberwieraer Bürgermeister. "Ich bin froh, dass es diese Veranstaltung bei uns gibt, und stehe voll dahinter", sagt Bernd Geringswald (CDU). Manchmal melden sich bei ihm auch Einwohner, denen das Spektakel zu laut ist oder zu lange dauert. "Das muss man einmal im Jahr einfach aushalten", findet Geringswald. Am Vorabend laden die Veranstalter alle Einwohner, die neugierig auf das Gelände sind, zu einem kostenlosen Besuch ein. "Der Großteil steht hinter uns und findet gut, was wir hier auf die Beine stellen", sagt Philipp Wallat.