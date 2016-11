Wie fahrgastfreundlich ist der Glauchauer Bahnhof?

Die Triebwagen-Motoren lärmen, Passagiere verstehen die undeutlichen Lautsprecher-Durchsagen nicht. Fahrgäste kommen durch diese Situation in Schwierigkeiten.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 01.12.2016



Glauchau. Auch wenn der Besuch bei ihrer Freundin in Glauchau jetzt schon ein paar Tage her ist, der Ärger ist Hedwig Gerlach noch immer anzumerken. Die 78-jährige Zwickauerin hatte den Zug nach Hause verpasst. "Zum ersten Mal in meinem Leben", sagte die Rentnerin. Eine Stunde musste die alte Frau auf den nächsten Zug warten.

Das Missgeschick hat Gründe. Bei den Triebwagen der Züge laufen auf dem Glauchauer Bahnhof oft lautstark die Dieselmotoren. Sodass man manche Lautsprecher-Durchsagen, die dort ohnehin schon nicht einfach zu verstehen sind, vor Lärm kaum noch hören kann.

Dass Hedwig Gerlach nur noch die Rücklichter der Regionalbahn nach Zwickau sah, lag wohl an dem Regional-Express nach Erfurt, der am benachbarten Gleis 3 stand. Dieser Zug hat planmäßig 18 Minuten Aufenthalt. Und während dieser Zeit ratterte der Dieselmotor des Triebwagens der Baureihe 612 ohne Unterbrechung. "Man konnte kaum sein eigenes Wort verstehen", sagte die alte Dame. Daher verstand Hedwig Gerlach auch nicht, dass ihr Zug wegen der Verspätung eines anderen Zuges an diesem Tag auf Gleis 1 abfuhr. Als sie die Regionalbahn nach Zwickau einfahren sah, war es zu spät. Ihre Gehbehinderung machte es ihr unmöglich, in weniger als einer Minute den Bahnsteig zu wechseln. Um von Gleis 2 auf Gleis 1 zu gelangen, hätte sie durch die Unterführung gemusst, zwei hohe Treppen inklusive. Ein Fahrstuhl ist zwar vorhanden, war aber zu weit weg, um noch rechtzeitig auf das andere Gleis zu gelangen. Die Folge: "Der Zug war weg, als ich völlig außer Atem auf dem anderen Bahnsteig ankam". Dafür hatte der Regional-Express nach Erfurt fast 20 Minuten lang seine Abgase in die Luft geblasen. Laut Fahrplan wiederholt sich das alle zwei Stunden.

Die Glauchauer Bahnsteige verfügen über ein Fahrgastinformationssystem, das Verspätungen und Gleisänderungen normalerweise anzeigt. Auch dieses System wird kritisiert. Die Rentnerin: "Ich habe nur die Uhrzeit auf dem ohnehin kleinen Anzeiger gesehen".

Wie fahrgast- und umweltfreundlich geht es denn auf dem Bahnhof in Glauchau zu? Bei der Bahn versteht man den Lärm an den Bahnsteigen auch nicht. "Bei den Aufenthalten ist es grundsätzlich nicht nötig, die Motoren laufen zu lassen", sagte Pressesprecher Jörg Bönisch. Freilich könne es Ausnahmen geben, wenn die Batterieleistung nicht ausreicht. Neben der Ruhe auf dem Bahnsteig haben ausgeschaltete Motoren allerdings einen Nachteil für die Fahrgäste im Zug. Bei der Baureihe 612 funktionieren dann weder Heizung noch Klimaanlage.

Aber auch die unabhängig von der Lärmbelästigung oft undeutlichen Lautsprecher-Durchsagen müssten nicht sein. "Die Ansagen in Glauchau werden manuell durchgeführt", sagte Jörg Bönisch. Vor allem aber lassen sie sich in der Lautstärke regulieren. Bei dem Motorenlärm hätte man die einfach lauter stellen können, wenn die zuständigen Mitarbeiter aufmerksam gewesen wären. Etwas anders verhält es sich mit dem Fahrgastinformationssystem. "Die Anzeigen werden ausschließlich aus elektronischen Datensystemen der Bahn gespeist", sagte er. Ein manuelles Eingreifen in Glauchau ist da nicht möglich. Ein Test habe ergeben, dass dieses einwandfrei funktioniere.