Winter bringt Freude und zusätzliche Arbeit

Pünktlich zum ersten Arbeitstag des neuen Jahres ist der Schnee gekommen. Doch eine Herausforderung war er nur für die Straßendienste.

Von Julia Lappert und STefan Stolp

erschienen am 03.01.2017



Glauchau/Meerane/Waldenburg. Etliche Kinder haben sich gestern über den Flockenfall gefreut und konnten wenigstens am letzten Ferientag einmal Schlitten fahren. Für die Autofahrer war die Situation auf den Straßen in Glauchau, Waldenburg und Meerane stellenweise eine Herausforderung. Vor allem am Vormittag, nachdem der Schneefall eingesetzt hatte. Zum Teil war nur Schrittgeschwindigkeit möglich. Auf der Bundesstraße 175 zwischen Waldenburg und Glauchau war beispielsweise erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Die Winterdienste des Landkreises und der Städte hatten am ersten Arbeitstag des neuen Jahres viel zu tun, um die Straßen befahrbar zu halten.

Um 3 Uhr gestern Morgen hatten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei des Landkreises Zwickau in Hermsdorf mit ihrem Stützpunkt in Glauchau Dienstbeginn. "Zu dem Zeitpunkt waren sechs Winterdienstfahrzeuge und zwei Schichtleiter im Einsatz", teilte Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk mit. Mit Einsetzen der Schneefälle in den Morgenstunden wurden nach Angaben des Landkreises weitere Fahrzeuge geordert. Seit 7 Uhr sorgten dann elf Fahrzeuge für freie Straßen. Probleme habe es beim ersten richtigen Winterdiensteinsatz nicht gegeben. Der Landkreis Zwickau hat nach eigenen Angaben 753 Kilometer Straßen winterdienstmäßig zu betreuen. Davon sind 121 Kilometer Bundesstraße, 284 Kilometer Staatsstraße und 348 Kilometer Kreisstraße.

Der Busverkehr des Regionalverkehrs Westsachsen (RVW) lief nach Auskunft des Betriebsleiters Jörg Weigel ohne Probleme. Bis mittags gab es keine nennenswerten Ausfälle oder Verspätungen auf den Linien. In Meerane begann der erste Arbeitstag des Jahres auch um 3 Uhr mit einem Kontrolldienst des Fachbereichs Stadttechnik. Ab 7 Uhr wurden die Straßen dann von sieben Mitarbeitern gemäß des Tourenplanes geräumt. Außergewöhnliche Probleme seien nicht aufgetreten.

Auch die Mitarbeiter des Glauchauer Stadtbauhofes rückten aus, um die Straßen in der Stadt befahrbar zu halten. Unproblematisch ist der erste richtige Winterdiensteinsatz auch aus Sicht des Waldenburger Bauhofs gelaufen. "Wir waren ab 6.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz", sagte Bauhof-Mitarbeiter Jens Winter. "Im Winter liegt halt auch mal Schnee, die drei Zentimeter sind nichts Besonderes, wenn die Leute vorsichtig fahren."

Im Laufe des gestrigen Tages seien zwei Runden mit dem Räumfahrzeugen auf den Straßen und Fußwegen der Töpferstadt nötig gewesen.