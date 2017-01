Wintersport: Eislaufen bleibt die einzige Möglichkeit

Viele Glauchauer wünschen sich bessere Bedingungen für das Skilaufen in der Umgebung. Doch die Stadt sieht von einer gespurten Loipe ab.

Von Stefan Stolp

erschienen am 12.01.2017



Glauchau. Jochen Stets ist nicht nur ein begeisterter Kanu-Polo-Sportler. Im Winter fährt er ebenfalls gern und regelmäßig Ski. Auch der Langlauf hat es dem Glauchauer angetan. Und er kann sich vorstellen, in der Nähe von Glauchau seine Bretter unter die Füße zu schnallen und loszulaufen. Doch es fehlt an geeigneten Loipen. "Sehr reizvoll wäre es zum Beispiel, wenn auf dem ehemaligen Kasernengelände zwischen Friedhof und Forsthaus eine Loipe gespurt werden könnte - vielleicht mit der einen oder anderen Schleife", sagt Jochen Stets. Das Gelände hält der Glauchauer für geeigneter als zum Beispiel die Wege im Rümpfwald, die auch von Spaziergängern und für die Holzernte genutzt werden.

Würde das mit einer Loipe klappen, müssten die skibegeisterten Glauchauer nicht mehr ins Gebirge ausweichen. Jochen Stets zum Beispiel fährt regelmäßig auf der Kammloipe Ski. Dabei ist er nicht der einzige, der auch mal gern in Glauchau Ski fahren würde. Der SPD-Stadtrat Bernd Patzelt hatte in der Vergangenheit schon häufiger bei der Stadtverwaltung nach Möglichkeiten gefragt, den skisportbegeisterten Glauchauern eine Loipe anzubieten, wenn die Wetterverhältnisse es zulassen.

Für die nächsten Tage ist weiterhin Winterwetter angesagt. Doch die Stadt Glauchau sieht derzeit keine Möglichkeit, eine Loipe zu spuren. Es sei nicht kalt genug, heißt es aus dem Rathaus. "Für die Schlittschuhläufer steht nach wie vor die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss zur Verfügung", sagt Pressesprecher Timo Schade. Doch ganz ausschließen will er das Anlegen von Loipen nicht. Möglich, dass es in nächster Zeit realisiert werde, wenn die Bedingungen stimmen, das heißt, wenn es ausreichend Schnee gibt und dauerhaft kalt ist. Allerdings ist die Stadt beim Anlegen von Loipen weiter auf fremde Hilfe angewiesen. Im Dezember 2012 reichte beispielsweise noch ein Anruf bei Thomas Sprunk, der mehrere Freibäder in der Region betreibt und auch im Winter Sportmöglichkeiten anbot. Mit seinem Motorschlitten zog er damals kurzerhand eine kleine Loipe rund um die Sachsenlandhalle. Denkbar, so Timo Schade, dass Sprunks Hilfe wieder in Anspruch genommen wird.

Bereits im Jahr 2009 gab es erste Bemühungen der Stadt, den Glauchauern und ihren Gästen gespurte Langlaufloipen anzubieten. Doch scheiterte dies entweder am Wetter oder am Spurgerät. Damals fasste die Stadt Glauchau ins Auge, ein solches Gerät vom Typ "Rambo" für 4000 Euro zu kaufen. Davon hat sie sich mittlerweile verabschiedet. Es ist laut Schade nach jetzigem Stand der Dinge nicht vorgesehen, ein solches Gerät zu kaufen.