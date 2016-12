"Wir hätten gern noch mehr gemacht"

Bürgermeister Bernd Pohlers über städtische Investitionen, Visionen für Waldenburg und die Zusammenarbeit mit den Nachbarn

erschienen am 29.12.2016



Waldenburg. Das Museum Waldenburg soll im kommenden Jahr fertig saniert sein, am Freibad wird gebaut. Die Stadt investiert auch an anderer Stelle. Frank Dörfelt hat mit Bürgermeister Bernd Pohlers (Freie Wähler) über das zu Ende gehende und das kommende Jahr sowie über Geld und Zusammenschlüsse gesprochen.

Was hat sich im zu Ende gehenden Jahr in Waldenburg verändert?

Bernd Pohlers: Es gab auch in diesem Jahr wieder eine ganze Menge Bauarbeiten, die einem besseren Stadtbild und einer besseren Infrastruktur dienen. Ich denke deshalb, es war ein ganz erfolgreiches Jahr. Unter anderem haben wir in der Altstadt die Schulgasse und die Gartenstraße gebaut. Weitere Hochwasserschäden wurden beseitigt. Und die Sanierung des Museums ist einen großen Schritt vorangekommen. Auch der Innenausbau des Schlosses - vor allem des Untergeschosses - wurde beendet.

Zum Stadtbild gehört auch der Grünfelder Park.

Dort haben wir ebenfalls investiert und unter anderem die meisten Wege erneuert. Eine neue hochmoderne Vogelvoliere ist außerdem entstanden. In diese sollen im Frühjahr die ersten Tiere einziehen. Froh sind wir als Stadt auch, dass das marode Haus an der Glauchauer Straße abgerissen werden konnte. Die Straßensperrung hat uns viel Kritik eingebracht. Freilich hätten wir gern noch mehr gemacht. Doch das Geld dafür war einfach nicht da.

Was hat sich die Stadt im kommenden Jahr an Projekten vorgenommen?

Im nächsten Jahr spielt das Museum wieder eine wichtige Rolle. Dann sollen die Fassade, der Hof und der Vorplatz neu gestaltet werden. Damit wäre die gesamte Sanierung abgeschlossen. Danach wird das Museum innen umgestaltet. Allerdings werden wir die Idee aus dem Gestaltungswettbewerb 2017 noch nicht umsetzen können. Da sind wir noch auf der Suche nach Geldgebern. In Sachen Hochwasserschutz wollen wir die letzten Maßnahmen in Angriff nehmen. Dazu gehört die Brücke in Schwaben. Dafür ist kurz vor Weihnachten die Prüfung der Angebote erfolgt. Außerdem hoffe ich auf die Sanierung des Bachbettes des Oberwinkler Baches. Das Förderprogramm "Brücken in die Zukunft" ermöglich zudem, dass wir die Heizung im Rathaus erneuern und den Brandschutz in der Grundschule verbessern können. Bis Mai wollen wir außerdem das Abwasserproblem im Freibad klären.

Die Stadt hat noch keinen Haushaltsplan für 2017. Ein Problem für Sie?

Nein. Mit dem Etat wird sich der Stadtrat Anfang kommenden Jahres beschäftigen. Wie in den vergangenen Jahren erwarten wir stabile Steuereinnahmen. Die Gewerbesteuern sowie die Grundsteuern A und B sind in den letzten Jahren fast gleich geblieben. Die Einkommenssteuer hingegen steigt weiter an, da die Bürger mehr Geld verdienen und damit mehr an Steuern zahlen müssen.

Als Mitglied im Kreistag haben Sie den Haushaltsplan des Landkreises Zwickau abgelehnt. Warum?

Wegen der Anhebung der Kreisumlage, die an den Landkreis abgeführt werden muss. Weil die Abgaben der Stadt - dazu gehört unter anderem die Kreisumlage - immer weiter steigen, ist kaum mehr Geld in der Kasse. Die Kommunen werden hier mal wieder richtig zur Kasse gebeten.

Was konnten Sie in diesem Jahr noch nicht umsetzen?

Ich musste feststellen, dass meine Bemühungen für ein Zusammengehen, zumindest aber eine engere Zusammenarbeit mit der Gemeinde Callenberg ins Leere gelaufen sind. Callenberg will das noch nicht. Das Thema ist damit allerdings nicht vom Tisch. Aber der Ball liegt jetzt bei Callenberg. In dieser Angelegenheit setze ich eher auf Freiwilligkeit, bevor ein Gesetz etwas zwingend notwendig macht.

Hat Waldenburgs Bürgermeister noch Visionen für seine Stadt?

Natürlich, Visionen sollte man immer haben. Eine davon wäre die Gewährung von Fördermitteln für den Marstall und damit verbunden dessen Sanierung. Wer weiß, es gab schon Visionen, die wurden Wirklichkeit. Und ich hoffe auf ein komplett saniertes Freibad. Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Voraussichtlich wird es demnächst für zwei Jahre zu einer Großbaustelle. Zudem hoffe ich auf eine Abrissgenehmigung für den Mühlenkomplex. Das ist nicht nur ein Schandfleck, von der Ruine geht auch eine Gefahr aus. Die freie Fläche könnten wir bei Großveranstaltungen gut als Parkplatz nutzen.