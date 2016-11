Wird die "Spitzkehre" doch entschärft?

Seit Jahren ist der Knoten B 175/B 180 in Kertzsch ein gefährliches Provisorium. Das soll sich ändern. Zumindest hat die Deges einen Plan. Doch bis zum Baurecht ist es noch ein weiter Weg.

Von frank dörfelt

erschienen am 30.11.2016



Waldenburg. Beim Bau von Bundesstraßen rund um Waldenburg bewegt sich einiges. Gerade ist bekannt geworden, dass der zweite Bauabschnitt der Ortsumgehung in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird. Jetzt überrascht die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mit der Nachricht, den Kertzscher Knoten nun doch umbauen zu wollen. Demnach ist die fehlgeplante Kreuzung, die von den Bürgern auch "Spitzkehre" genannt wird, doch noch zu retten. "Wir haben mehrere Varianten der Umplanung geprüft", sagte Lutz Günther von der Pressestelle der Deges.

Grundlegende Veränderungen an der Verkehrsführung soll es dabei allerdings nicht geben. Die vor fünfeinhalb Jahren eingeweihte Umgehungsstraße (B 180) soll dabei im Wesentlichen so bleiben, wie sie ist. Die Voraussetzungen für den Bau einer großzügigeren Einmündung werden hingegen an der B 175 geschaffen. Das wichtigste Bauwerk ist dabei eine Stützmauer entlang der Zwickauer Mulde. "Damit kann die B 175 leicht verschwenkt werden", erklärte Günther.

Anders ausgedrückt: Der Plan sieht eine für Pkw und Lkw problemlos befahrbare Kurve vor. Zusätzlich ist eine Anhebung der Fahrbahn etwa zwischen Wasserwerk und Kreuzung vorgesehen. Dass soll den bisher schwer einsehbaren Knoten nicht nur übersichtlicher machen: "Damit wird das Abbiegen von Waldenburg aus in Richtung Altenburg auch für den Schwerlastverkehr problemlos möglich sein", sagte Günther. Zumal mit der Erweiterung der Trasse in Richtung Mulde auch mehr Platz auf der anderen Straßenseite entsteht, der für eine Entschärfung der Kurve benötigt wird. Morgen wollen Mitarbeiter der Deges den Waldenburger Stadträten und den Gemeinderäten von Remse das Vorhaben bei einem Vorort-Termin erläutern. Kurzfristig ist jedoch nicht mit einem Baubeginn zu rechnen. "Wir beabsichtigen, 2017 ein Planänderungsverfahren zu beantragen", sagte Lutz Günther.

Zwar liege die grundsätzliche Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums zum Umbau vor, diese ersetze jedoch kein Baurecht. Dazu müssen zunächst die alten Pläne auf den neuen Stand gebracht werden. Wie lange das dauert, kann noch niemand sagen. Auch die Belange des Umweltschutzes müssen wieder auf den Prüfstand, da die bisher festgelegten Grenzen des Plangebietes überschritten werden. Mit dem Umbau des Knotens wird die Baustellenampel verschwinden, die seit fünf Jahren dort den Verkehr regelt. Ob die Ampel durch eine festinstallierte Anlage ersetzt wird oder die Einmündung ganz ohne Lichtsignale auskommt, muss noch untersucht werden.