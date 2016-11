Zu viele Weihnachtsmärkte an einem Wochenende?

Der Budenzauber findet immer häufiger um den ersten Advent statt. Die Veranstaltungen auf vier Wochenenden aufzuteilen, scheint unmöglich.

Von frank dörfelt

erschienen am 28.11.2016



Meerane/Waldenburg/Glauchau. Ideal für den ersten Glühweingenuss des Jahres war das Wetter nicht. Dennoch waren die Weihnachtsmärkte in der Region am ersten Adventswochenende gut besucht. Aber vielleicht wären noch mehr gekommen, wenn sich die Veranstalter die Besucher nicht gegenseitig wegnehmen würden.

Die Schlossweihnacht in Waldenburg lockte wieder Tausende an. Zeitgleich fanden aber auch die Weihnachtsmärkte in Meerane und in Wehrdigt statt. Zudem wurde in Glauchau gestern auch noch das Pyramidenanschieben. Viel Holz an einem einzigen Wochenende auf "engstem Raum". Dafür wird die Auswahl an Weihnachtsmärkten in der Gegend ab jetzt kleiner. Am nächsten Wochenende findet noch der Markt in Glauchau statt, danach ist es mit dem öffentlichen weihnachtlichen Treiben wieder vorbei.

Im Jahr 2017 könnten sich die Termine sogar noch mehr drängen. Dann finden Waldenburger Schlossweihnacht und die Weihnachtsmärkte in Glauchau, Meerane und im Wehrdigt zur selben Zeit statt. Das liegt daran, dass Glauchau seinen Weihnachtsmarkt unabhängig von den Adventen immer am ersten Dezemberwochenende abhält. "Im nächsten Jahr ist das nun zufällig auch der erste Advent", sagte Rathaussprecherin Bettina Seidel. Eine Verlegung des Termins sei nicht geplant.

Dabei ist die Meinung der Besucher zu den dicht gedrängten Terminen durchaus gespalten. "Ich besuche meist nur den Weihnachtsmarkt in Meerane. Daher ist mir das egal", sagte Nicole Schwarzer. Aber viele sehen das auch anders. Peter Bretschneider würde sich gern auch die anderen Märkte in Glauchau oder Waldenburg ansehen. "Doch das ist für ein Wochenende zu viel", sagte er. Stefan Krupp, der die Schlossweihnacht besuchte, sieht die Veranstalter in der Verantwortung. "Es müsste besser organisiert sein", sagte er. "Es ist ja keinem damit gedient, wenn die die sich gegenseitig die Besucher abjagen".

Nadine Salzbrenner vom Tourismusamt in Waldenburg und Organisatorin der Schlossweihnacht, zeigte sich überrascht von der Glauchauer Termingestaltung für das kommende Jahr und hält am Waldenburger Traditionstermin fest. "Die Schlossweihnacht findet immer am ersten Adventswochenende statt", sagte sie. Dabei soll es auch bleiben. Das sei auch schon so gewesen, als die Veranstaltung noch Weihnachtsmarkt hieß. Doch auch sie bemängelt die fehlende Koordination zwischen den Städten. Eine Terminabsprache hält man im Rathaus von Meerane für kaum umsetzbar. "Aufgrund der Anzahl der Städte und Gemeinden in der Region, auch im nahen thüringer Raum, wäre eine Terminabsprache schwierig, da nur vier Adventswochenenden zur Verfügung stehen", sagte Pressesprecherin Heike Hönsch. Sie verweist auf Weihnachtsmärkte, die nicht am ersten Adventswochenende stattfinden, wie Crimmitschau, Werdau oder Schmölln. Meerane selbst will ebenfalls an seiner Tradition festhalten. "Der Weihnachtsmarkt findet bereits seit vielen Jahren traditionell am ersten Adventswochenende statt", sagte Hönsch.

Marktbesucher Bernd Waldner hatte in Waldenburg mit Blick zum Himmel einen kleinen Lösungsansatz: "Vielleicht wäre der dritte oder vierte Advent für den Weihnachtsmarkt besser. Da könnte es vielleicht auch mal Schnee geben und dann schmeckt der Glühwein ja bekanntlich noch besser". (mit jla)