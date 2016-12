144 Tonnen Dreck aus dem Bach geholt

Mit einer Reinemach- Aktion im Lungwitzbach sollte die Gefahr einer verheerenden Überschwemmung minimiert werden.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 15.12.2016



Oberlungwitz. Seit gestern ist der Lungwitzbach im Bereich der B 180 Waldenburger Straße/Abzweig B 173 wieder hochwassertauglich. Mit einer Hauruck-Aktion hat das Gersdorfer Fuhrunternehmen Dieter Vogel den Bachbettbereich von Schmutz und Dreck befreit. Rund 144 Tonnen angeschwemmte Sedimente kamen bei der zweitägigen Aktion zusammen.

Auftraggeber ist die Straßenmeisterei. Die kontrolliert zweimal im Jahr alle Brücken - zum einen auf Verkehrssicherheit, zum anderen auf Durchlassfähigkeit. Oberlungwitz hat mit seinen Brücken bei den Hochwasserssituationen reichlich schlechte Erfahrungen gemacht. Da standen schon Teile der Hofer Straße unter Wasser. Stimmt der Querschnitt nicht mehr, sinkt die Durchlassfähigkeit der Brücken. Dort staut sich das Wasser zuerst und tritt über die Ufer.

Das milde Wetter der vergangenen Tage bot nun die Chance, das Problem an der Brücke noch vorm Winter zu klären. Den Auftrag erledigte der Gersdorfer Fuhrunternehmer Dieter Vogel. Er kämpfte sich gemeinsam mit seinem Mitarbeiter André Jäschke durch eine dicke Schicht von Anschwemmungen, die sich unter der Brücke und weitere 40 Meter flussabwärts gebildet hatten. Bis zu sechs Meter breit und bis 70 Zentimeter hoch türmten sich die angespülten Sedimente auf. Insgesamt 144 Tonnen kamen bei der Aktion zusammen. Mit zwei Baggern arbeitete das Duo. "Damit die Straße schnell wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, haben wir zwei Tage voll durchgearbeitet", sagt Dieter Vogel. Zunächst mussten die Ablagerungen unter der Brücke mit einem kleinen Bagger hervorgeholt werden. Bis zu neunmal musste André Jäschke den Abraum flussabwärts umsetzen. Sein Chef barg die Massen dann mit dem großen Bagger von der Straße aus dem Bachbett und verlud sie auf den Kipper.

"Ich musste dabei aufpassen, dass ich mit dem Ausleger des Baggers das Geländer nicht beschädige. Das erfordert schon ein bisschen Konzentration", sagt Vogel. Achtmal wurde der Kipper in zwei Tagen beladen. Die Straßenmeisterei lässt solche potenziell gefährdeten Bereiche regelmäßig beräumen. Vogel erinnert sich, dass die Stelle zum letzten Mal vor drei oder vier Jahren beräumt wurde. 2015 hatte er das Stück 150 Meter flussaufwärts unter der Brücke am Abzweig Stollberger Straße/Hofer Straße gereinigt. "Dort sind aber nicht solche Mengen angefallen", sagt Vogel. Jetzt stimmt in beiden Bereichen wieder der Querschnitt. Zwei Tage lang bremste das Großreinemachen den Verkehr am Knotenpunkt B 173/B 180 aus. Alle drei Ampelanlagen vom Abzweig Stollberger Straße bis zur Goldbachstraße waren dafür abgeschaltet und durch eine Baustellenampel ersetzt worden. Seit gestern rollt der Verkehr wieder.