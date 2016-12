36-Jährige mit 3,5 Promille auf Tour

erschienen am 11.12.2016



Bernsdorf. Nach Bürgerhinweisen hat die Polizei am Samstagabend eine volltrunkene Auto-Fahrerin stoppen können. Die 36-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie 3,5 Promille intus hatte. Zuvor soll sie auf der Fritz-Heckert-Straße in Hohenstein-Ernstthal einen Unfall verursacht haben. Hier stieß sie gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.