90 Jahre Sachsenring - Startschuss für Jubiläumsfeier ist gefallen

erschienen am 16.06.2017



Oberlungwitz (dpa/sn) - Der Sachsenring feiert im Rahmen der ADAC-Sachsenring Classic sein 90-jähriges Bestehen. Zu der dreitägigen Veranstaltung vom 16. bis 18. Juni werden auf der traditionsreichen Rennstrecke rund 50 000 Besucher erwartet. «90 Jahre Sachsenring und Classic passen gut zusammen», sagte Lutz Oeser, Eventmanager im ADAC Sachsen, am Donnerstag vor Journalisten. Das erste Rennen auf dem Sachsenring hatte am 26. Mai 1927 stattgefunden. «Das hat Klassentreffen-Charakter», meinte Sachsens ADAC-Sportvorstand Klaus Klötzer.

Die Classic-Veranstaltung findet zum vierten Mal seit 2014 statt. Unter anderem werden Motorradrennen der Ostklassik mit 50-Kubikzentimeter-Maschinen oder auch Gespannen ausgetragen. Zudem sind Autowettbewerbe mit Zweitaktern und historischen Automobilen Ost vorgesehen. Insgesamt haben 675 Fahrer aus 21 Ländern gemeldet. Klötzer: «Wir haben ein umfangreiches Paket geschnürt.»