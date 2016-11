Ab heute sind die Narren los

Der Bürgermeister von Oberlungwitz wird das Angebot, den Posten von Angela Merkel zu übernehmen, aller Voraussicht nach ablehnen. Und in Lichtenstein gibt es Freibier im Rathaus!

Von E. Kiwitter und M. Pfeifer

erschienen am 11.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Den Turbulenzen unserer Zeit zum Trotz - heute beginnt die sogenannte fünfte Jahreszeit. Vielerorts im Altkreis sind ab 11.11 Uhr die Narren los. In Hohenstein-Ernstthal wird Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) traditionsgemäß bis Aschermittwoch die Macht abgeben.

Auch in der krisengeplagten Kommune Lichtenstein wird heute kurz gefeiert. Dabei wird Bürgermeister Thomas Nordheim (Freie Wähler), der sich seit Sommer 2015 im Amt befindet, quasi zum zweiten Mal entmachtet: Am 11. November des vergangenen Jahres wurde er als Polizist verkleidet seinen Posten los, übergab den Rathaus-Schlüssel an den Lichtensteiner Carnevalsclub. "Als Polizist wollte ich damals gewisse Nachbarschaftsstreitigkeiten aus dem Weg räumen", sagt er in Anspielung auf das mehr als angespannte Verhältnis zum Nachbarort St. Egidien. In der Realität hat sich bis jetzt das Verhältnis aber nicht verbessert. Beide Kommunen stehen sich in mehreren Gerichtsverfahren gegenüber. Natürlich geht es am Ende immer irgendwie ums Geld ...

Mit den Moneten hat die Verkleidung zu tun, mit der Thomas Nordheim heute kurz nach 11 Uhr im Lichtensteiner Rathaus-Foyer zur Schlüsselübergabe an den Carnevalsclub auftauchen wird. "Als was ich mich ganz genau verkleiden werde, dass verrate ich noch nicht", macht es das Stadtoberhaupt spannend. Aber Thomas Nordheim verrät, dass das Kostüm etwas mit dem Loch im Stadtsäckel zu tun hat. Um so mehr überrascht Folgendes: Trotz der Haushaltsmisere gibt es heute im Rathaus tatsächlich für alle Besucher Freibier. Das ist kein Scherz. Dazu hat Nordheim 100 Pfannkuchen für die Schaulustigen eingekauft. Ob die reichen?

Oberlungwitz hat den Auftakt der Faschingszeit auf morgen verschoben. Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos): "Freitags können viele Berufstätige nicht an dem Spektakel der Schlüsselübergabe teilnehmen." Deshalb hat das Oberlungwitzer Stadtoberhaupt seine Entmachtung auf den morgigen Samstag, exakt 11.11 Uhr, gelegt. In einer großen Limousine kommt dann Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Treppe des Rathauses gefahren. Natürlich wird sie von einer Oberlungwitzer Karnevalistin verkörpert. Merkel ist mit dem Ziel in Oberlungwitz, Thomas Hetzel den Rathaus-Schlüssel abzuluchsen und sich statt seiner als Chefin im Rathaus einzuquartieren, weil sie von der Politik in Berlin die Nase voll hat. Dafür soll Hetzel als Kanzler in die Hauptstadt. Wie wird der junge Bürgermeister reagieren? So viel kann man jetzt schon sagen: Er wird ablehnen. Und wie? Das soll eine Überraschung werden.