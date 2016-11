Abgebranntes Autohaus: Ursache vermutlich technischer Defekt

Im Sommer brannte das Dacia-Autohaus an der Goldbachstraße ab. Nach unendlichem Hickhack läuft nun der Abriss.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 19.11.2016



Oberlungwitz/Hohenstein-E. Vor 14 Wochen, in der Nacht zum 8. August, fackelte an der Goldbachstraße in Oberlungwitz das Dacia-Autohaus bis auf die Grundmauern ab. Geschätzter Schaden: rund 350.000 Euro. Erst jetzt läuft der Abriss der verkohlten Überreste des Flachbaus.

Damals wurde Brandstiftung vermutet. Das ist bis heute nicht erwiesen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen eingestellt. Als wahrscheinlichste Brandursache gilt ein technischer Defekt in der Elektrik. Bert Hübner, Chef des Autohauses: "Wir hatten kurz vorm Grand Prix unsere neue Dacia-Werbung eingeschaltet. Dass an dem Zeitschalter auch die Laterne an der Stirnseite hing, wusste niemand." Sie war viele Jahre nicht mehr in Betrieb, schaltete sich nun aber nachts automatisch zu. "Dort soll es entweder ein Kontaktproblem oder eine defekte Zuleitung gegeben haben", weiß Bert Hübner von den Ermittlern. Er wollte die Dacia-Sparte aus seinem Renault-Autohaus in den Flachbau auslagern, hatte das Gebäude über Monate hinweg saniert. Als es brannte, befand sich lediglich ein Auto darin. Die anderen standen davor, konnten gerade noch weggefahren werden. Die Nachricht vom Brand erreichte ihn im Urlaub in den USA.

Er hätte nach seiner Rückkehr am liebsten die Überreste sofort beseitigt. Doch die Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Wochenlang mussten die Anwohner noch den unangenehmen Geruch ertragen, der sich von der Brandstelle ausbreitete. Ein monatelanges Hickhack mit Behörden und Versicherungen verzögerte den Abriss. Erst sperrten die Brandursachenermittler den Ereignisort für eine Woche, um Beweismaterial zu sichern. Sachverständige, die den Gefährdungsgrad der Überreste bewerten mussten, und die Ausschreibung für den Abriss verschlangen weitere drei Wochen. Immer wieder musste Hübner anrufen und drängen, dass sich Landeskriminalamt, Brandursachenermittler und die Sachverständigen der Versicherungen miteinander verständigen, damit er endlich freie Hand für den Abriss bekommt. Elf Wochen dauerte es, bis mit der Versicherung alles geklärt war. Außerdem mussten mehrere Behörden vom Landratsamt und der Landesdirektion den Abriss absegnen. Inzwischen ist der Schaden beglichen.

Der Müll wird derzeit getrennt nach verbrannten Holz- und Kunststoffen sowie Metall in Bigpacks als Sondermüll entsorgt. "Wir werden neu bauen. Früher oder später wollen die Hersteller, dass die Marken auch räumlich voneinander getrennt sind. Vorerst benutzen wir das Areal als Stellfläche, lassen dann den Neubau planen. Aber wann, das steht noch in den Sternen", sagt Hübner.