Ä Tännchen please

Attention! Eine vier Tonnen schwere Colorado-Tanne wurde gestern unter großen Sicherheitsvorkehrungen durch Hohenstein-Ernstthal bugsiert. Es war knapp.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 22.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Es herrscht Kaiserwetter, als Kranfahrer Marco Kluge gestern 9 Uhr mit seinem Arbeitsgerät rückwärts an die engste Stelle der Straße des Friedens in Wüstenbrand rangiert. Im Grundstück Nummer 21 steht der Weihnachtsbaum für den Hohenstein-Ernstthaler Markt, eine 15 Meter hohe Colorado-Tanne. Ein großes Tännchen.

Eigentlich sollte der Autokran der Chemnitzer Firma Ullrich Krane früher da sein. "Ein Schlauch vom Kühlsystem hatte sich gelöst. Nach der Autobahnabfahrt war das komplette Kühlwasser weg", sagt der 33-Jährige. "Aber das war zum Glück leicht zu reparieren", berichtet er, während die Bauhof-Truppe den Baum am Haken festmacht. Der Besitzer des Baumes, Volkmar Richter, hatte der Stadt schon 2015 die Tanne angeboten. Da kam sie auf die Vormerkliste. Nun schaut er dennoch wehmütig, als Klaus Hübner mit der Kettensäge den finalen Schnitt setzt. "Es ist das Geschenk für meine Frau, Brigitte wird heute 69", tröstet sich der 70-Jährige und sagt, dass nun mehr Licht ist, was sich seine Frau gewünscht hätte. Die Tanne war ein Geschenk von Freunden. Die hatten sie vor 35 Jahren von einem Besuch der IGA in Erfurt mitgebracht. "Das Bäumchen war fünf Jahre alt. Später war immer Leben drin, Vögel, Eichhörnchen, Marder", sagt Richter. "Wir werden den Baum auf dem Weihnachtsmarkt besuchen, uns mit Glühwein verabschieden", sagt Richter.

Auf dem Tieflader wirkt der Gigant, Stamm 56 Zentimeter, viel gewaltiger. Beim Absenken bringen die vier Tonnen Eigengewicht einen dicken Ast zum Bersten. Andere ragen auf beiden Seiten jeweils 4,50 Meter zur Seite, die Bauhofleute setzen Spanngurte. "So ein Monstrum hatten wir noch nie", sagt Bauhofchef Manfred Dietz. Neun Meter Platz wären nun gut. Die Straße ist nur halb so breit. Der Schwerlaster fährt an, die Äste scharren an den Grundstückszäunen. Die Anwohner sehen das völlig entspannt. Ein VW Passat parkt am Rand - der Halter ist auf Montage, wissen Nachbarn. Die Männer schützen die Karosse mit einer Plane. Auf der Fahrt nach Hohenstein-Ernstthal braucht der Tieflader beide Fahrbahnen, die sperrigen Äste ersetzen quasi die Kehrmaschine.

Nach dem Ortseingangsschild ist kurz Schluss. Telefonleitungen hängen zu tief. Bauhofmitarbeiter Jens Domann drückt sie mit einer Stütze hoch. Autos fahren trotz Blaulicht und Polizeieskorte dem Transport entgegen. Einige kehren beim Anblick des Giganten im Gegenverkehr in Angst ums heilige Blech um. Andere zücken die Smartphones. Binnen Minuten ist die Oststraße verstopft. Immer wieder räumen die Begleiter vom Bauhof provisorische Verkehrsschilder und Absperrungen beiseite. Auf der Dresdner Straße hängt am Abzweig Breite Straße ein städtischer Deko-Weihnachtsstern zu tief. Schwerlasterfahrer Holger Bühler sieht alles. "Bis jetzt habe ich jeden Baum auf den Markt gebracht", sagt er. Diesmal bekommen die Hauseigentümer an der Engstelle Schulstraße von den Zweigen des Baumes fast die Fenster geputzt. Nach 44 Minuten und 3,2 Kilometern biegt der Tieflader auf dem Altmarkt ein. Wieder geht der Kran in Stellung, der Baum hängt erneut 45 Minuten am Haken. "Kettensägen-Klaus" Hübner muss den Monsterbleistift auf 50 Zentimeter Hülsendurchmesser anspitzen. 13.15 Uhr steckt er in der Hülse: Passt, wackelt und hat Luft.