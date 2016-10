Ã„rger mit BauabfÃ¤llen: Wohin mit den alten Styroporplatten?

Ärger mit Bauabfällen: Wohin mit den alten Styroporplatten?

Wolfgang Strobel will alte Deckenplatten entsorgen. Weil die Abfälle das Brandschutzmittel HBCD enthalten könnten, gelten sie neuerdings als Sondermüll, den kein Entsorger im Landkreis annehmen will. So wie dem Glauchauer kann es nun vielen gehen.

Von Julia Lappert

erschienen am 12.10.2016



Glauchau/Langenchursdorf. Wolfgang Strobel hat schon vieles von dem erlebt, was sich zwischen Himmel und Erde so abspielt. Der 66-Jährige war bis vor drei Jahren Pfarrer in Langenchursdorf. Die Umstände, die er nun wegen zwei Müllsäcken voll mit alten Styroporplatten hat, hätte er jedoch nicht für möglich gehalten. Er würde sie einfach nur gerne ordnungsgemäß entsorgen, aber niemand nimmt ihm die Säcke ab.

"Ich weiß nicht mehr wohin mit dem Zeug", sagt der Pfarrer im Ruhestand. Er wohnt heute in der Glauchauer Pestalozzistraße. Strobel hat das Haus vor einigen Jahren gekauft, weil er mit Beginn seines Ruhestands aus der Dienstwohnung ausziehen musste. Kurz vor seinem Ruhestand bezogen er und seine Familie das Haus in Glauchau. Die Sanierung verlief unproblematisch. Im Hinterhof stand noch ein kleines altes Waschhaus, das Strobel noch nicht renoviert hatte. "Weil jetzt das Dach undicht geworden ist, mussten wir etwas machen."

Der Vorbesitzer hatte die Decke des Raums in den 1980-er Jahre mit Styroporplatten beklebt, die runter mussten. Als die Platten in Müllsäcken lagen, kam das böse Erwachen. "Die Mitarbeiter der Baufirma sagten mir, dass sie die alten Platten nicht losbekommen", erinnert sich Strobel. Etliche Anrufe bei der Kommunalentsorgung Chemnitzer Land, anderen Entsorgungsfirmen und dem Landkreis liefen ins Leere. "Überall wurden wir abgewiesen."

Der Grund für das Entsorgungsproblem ist eine neue EU-Verordnung, wonach Styropor seit 1. Oktober als Sondermüll eingestuft wird. Betroffen davon ist Styropor, das in der Baubranche zum Beispiel als Dämmmaterial verwendet wurde und das Brandschutzmittel Hexabromcyclododecan - kurz HBCD - enthält.

den Nahrungskreislauf kommen und die Entwicklung von Embryonen und Säuglingen schädigen. Bundesweit kleben mehrere hundert Millionen Quadratmeter heute noch hinter Hausfassaden.

"Nach unserem Kenntnisstand besitzen zurzeit auch Verbrennungsanlagen keine Genehmigung, diese schadstoffhaltigen Baustoffe anzunehmen und fachgerecht zu entsorgen", teilt Carmen Nowatzky, Leiterin des Abfallwirtschaftsamtes des Landkreises, mit. Weil sich mit bloßem Auge aber nicht feststellen lässt, ob Styroporplatten schadstoffhaltig sind oder nicht, werden aus Sicherheitsgründen sämtliche Styropore von den Annahmestellen des Landkreises nicht mehr entgegengenommen. "Leider ist gegenwärtig noch keine Lösung des Problems in Sicht", sagt Nowatzky. Die Bürger werden gebeten, die Abfälle zu lagern, bis eine Entsorgungsmöglichkeit angeboten werden kann. Wann das der Fall sein wird, lässt Nowatzky unbeantwortet. "Das Amt wird entsprechend informieren."

Wolfgang Strobel macht das wütend. "Die wilde Entsorgung wird begünstigt, wenn keine Alternativen angeboten werden", befürchtet er. Sein Problem sei mit den beiden Müllsäcken, die in seinem Garten nun noch eine Weile liegen werden, relativ gering. Nicht auszudenken, welche Mengen an Styropor anfallen, wenn ein ganzes Haus renoviert wird.