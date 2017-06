Agostini am Sachsenring gefeiert

erschienen am 17.06.2017



Hohenstein-Ernstthal. Tausende Motorsportfans haben am Samstag bei der ADAC-Sachsenring-Classic ihre Idole von einst gefeiert. Die meisten Autogrammwünsche musste Giacomo Agostini erfüllen. Der Motorrad-Rekordweltmeister fuhr einige Runden mit seiner MV Agusta über den Grand-Prix-Kurs.

Am Freitagabend hatte der Italiener seinen 75. Geburtstag an der Strecke gefeiert. Am Sonntag wird "Ago" noch einmal auf sein Motorrad steigen. Damit ist er bei weitem nicht der Einzige. Von 8 bis 18 Uhr geht das Classic-Wochenende mit verschiedenen historischen Fahrzeugen und prominenten Piloten weiter. (sesi)