Allererste Burgmauer entdeckt

Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals. Restauratoren und Archäologen werden am und im Schloss Lichtenstein Einblicke in spektakuläre Funde geben. Jetzt gibt es auch neue Erkenntnisse zur Gründung der Burg.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 09.09.2016



Lichtenstein. Nach zwei Monaten Grabung steht für Dr. Stefan Krabath, Gebietsreferent des Sächsischen Landesamtes für Archäologie, fest: "Das Schloss ist eine archäologische Goldgrube. Wir hätten nicht erwartet, dass wir hier unter dem Pflaster im Schlosshof die Mauern der allerersten Burg samt Bergfried vollständig erhalten ausgraben werden", sagt der Experte. "Wir werden schon bald die drei Bauphasen der Burg im Detail einordnen können - Wann was gebaut, abgebrannt, abgerissen und neugebaut wurde."

Jetzt kann er auch dem Geschichtsverein Lichtenstein Gewissheit geben. "Im Jahr 1212 war hier noch nix los", sagt der Archäologe. Es stand bislang immer im Raum, dass die erste Burg aus dem Jahre 1212 stammt. Krabath ist zu 100 Prozent sicher, dass sie erst nach 1220 oder später entstanden ist. Kistenweise hat er mit seinen Kollegen Scherben ausgegraben und analysiert. Zwischen 1220 und 1230 hatte es in der Keramikherstellung eine Art industrielle Revolution gegeben, sagt er. Dem Rohmaterial für Keramikgefäße wurde von da an kein Sand mehr beigemischt, es gab bessere Öfen statt Erdbrand. Die Gefäße waren von da an auch gleichmäßig gebrannt. "Nicht eine aufgefundene Scherbe war der Periode vor 1230 zuzuordnen", sagt er. "Wenn es nur ein paar Scherben gewesen wären, wäre das nicht repräsentativ. Aber bei Tausenden ...", begründet er.

Wenn die Besucher am Sonntag aus den Fenstern in den Schlosshof blicken, dann wird Krabath ihnen im Grabungsfeld auch die drei Brandhorizonte im Boden zeigen, ebenso die Mauer der allerersten Burg und den Bergfried aus dem 13. Jahrhundert. Krabath kann auch sagen, wo dessen Ziegel nach dem Abbruch des Bergfrieds in der nächsten Periode wieder verbaut wurden. Der Bereich über dem Boden ist jedoch der Job der Restauratoren Wolfram Voigt und Jonas Schreiber. Sie führen ihre Gäste durch die Fürstengemächer in der ersten Etage und die Dachböden auf der Nord- und Westseite. Dendrochronologische Untersuchungen ergaben, dass die Balken des Renaissance-Dachstuhls aus dem Jahr 1538 stammen. Es gibt das Treppenhaus aus dem 19. Jahrhundert sowie die Malereien aus dieser Periode zu sehen. Der Geschichtsverein lädt die Gäste zu einem Besuch der unterirdischen Gänge ein. Erstmals nach mehr als 15 Jahren wird auch die Gruft für die Öffentlichkeit zugängig sein.

Schlossherr Mario Schreckenbach macht sich unterdessen Sorgen. Wegen der Grabungen sieht der Schlosshof im Moment aus wie ein Schweizer Käse. "Ich weiß, das Interesse ist riesig, aber aus Sicherheitsgründen können wir am Sonntag keine 1000 Leute durchschleusen", bedauert er. Diesmal gilt am Tag des offenen Denkmals: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Nur 560 Besucher haben die Chance, Innenleben und Unterwelt des Schlosses kennenzulernen. Wer keine Karten mehr erwischt, hat aber eine Alternative: Auch die unterirdischen Ganganlagen am Schlossberg 19 stehen Besuchern offen. Dort gibt es außerdem Führungen im Palais.