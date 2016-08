Alte Urkunde wirft neues Licht auf Hohenstein

Möglicherweise ist jetzt der Beweis erbracht, dass der Ort zeitiger besiedelt wurde als bisher angenommen. Bei Recherchen im Staatsarchiv hat eine Heimatforscherin eine Urkunde aus dem Jahre 1491 entdeckt.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 31.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Was Heimatforscher vermuten, hat sich jetzt offenbar als wahr erwiesen: Hohenstein ist eher besiedelt worden als bisher angenommen. Der Beweis dafür liegt im sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. Es handelt sich bei ihm um eine Lehensurkunde vom 24. September 1491. Entdeckt hat sie zufällig die Callenberger Heimatforscherin Elke Eifert. Gestern übergab sie eine Kopie des historischen Dokumentes an Hohenstein-Ernstthals Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU).

Elke Eifert wollte ihren Augen kaum trauen, als sie die Lehensurkunde zum ersten Mal in ihren Händen hielt. Der Inhalt ist zwar relativ lapidar. Dort ist zu lesen, dass die verwitwete Anna von Schönburg-Glauchau als Vormund ihrer Söhne Wolf I. und Ernst II. den Herren Dietrich und Bernhard von Kauffungen vom Rittergut in Callenberg einige Grundstücke als Lehen überließ. Aber jetzt kommt es: Bei den Lehen handelte es sich um "Wüstungen uff dem Hoinstein". Damit ist Hohenstein gemeint - den Ort gibt es demnach bereits seit 1491. Vermutlich liegt die Gründung sogar noch weiter zurück.

Bisher waren die Geschichtsschreiber offiziell davon ausgegangen, dass Hohenstein im Jahre 1510 gegründet wurde. Unumstritten ist aber weiterhin, dass die Besiedlung der Region und damit von Hohenstein über den Böhmischen Steig auf den Bergbau zurückzuführen ist. Der Begriff "Wüstungen" in der Urkunde belegt nun also, dass es bereits 1491 eine Ansiedlung gab. Wenn es sich tatsächlich um die erste urkundliche Erwähnung handelt, könnte die Stadt jetzt ein Jubiläum feiern: 525 Jahre. "Jetzt muss erst einmal jemand eine ältere Urkunde bringen", freut sich Elke Eifert.

OB Kluge dazu: "Ich bin fasziniert, Sie haben da für uns einen wertvollen Schatz ausgegraben. Ich staune, mit welcher Exaktheit damals die Urkunden angefertigt wurde. Da waren ja nur wenige des Lesens und Schreibens mächtig."