Badesaison am Stausee Oberwald bei Traumwetter eröffnet

erschienen am 01.01.2017



Hohenstein-Ernstthal . Für die Winterschwimmer, die jedes Jahr am 1. Januar im Stausee Oberwald bei Hohenstein-Ernstthal in die kühlen Fluten steigen, verlief der Saisonstart am Sonntag ziemlich entspannt. Sie mussten kein Eis aufhacken, es gab keine solche Kälte wie vor Jahren mit minus 15 Grad, und auch die Sonne meinte es gut. Immerhin erwärmte sie die Luft über Wasser auf vier Grad Celsius, während das Thermometer im Wasser nur ein Grad anzeigte. Mehr als zwei Dutzend Winterschwimmer unter anderem aus Chemnitz, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein hielten es mindestens fünf Minuten im See aus.

Das Neujahrsritual hat in Oberwald eine sehr lange Tradition. Aber auch in Oederan und Siebenlehn in Mittelsachsen wagten sich Eisbader am Sonntag bei strahlender Sonne in die kühlen Fluten. (fp)