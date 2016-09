Bahnhof: Frau steckt mehr als eine Stunde im Fahrstuhl fest

Die Feuerwehr musste die eingeschlossene Person aus ihrer misslichen Lage befreien. Es war nicht der erste Defekt des Aufzuges in Hohenstein-Ernstthal.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 20.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Ein rot-weißes Absperrband hängt vor dem Fahrstuhl. Der Aufzug am Bahnhof Hohenstein-Ernstthal ist nicht mehr zu benutzen. Der komplette Eingangsbereich ist total außer Gefecht, sieht aus wie demoliert. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Aber das ist nur der materielle Schaden. Ende vergangener Woche ist der Fahrstuhl auf halber Höhe steckengeblieben - im Lift befand sich eine Frau. Das bestätigte gestern die Deutsche Bahn. Zu dieser Zeit herrschten noch hochsommerliche Temperaturen. Über eine Stunde lang war die Frau eingeschlossen. Augenzeugen berichten, dass sie fast zusammengebrochen wäre. Wohl in letzter Minute kam die freiwillige Feuerwehr angerückt, um sie zu befreien. Ein Notarzt musste gerufen werden, um sie zu betreuen.

Der Fahrstuhl am Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal scheint öfters mal gehörigen Ärger zu machen. "In kurzer Zeit wurden wir drei Mal gerufen, um einen Defekt zu beheben oder eine Person zu befreien", sagt Sven Weinhold, der Chef der Ortsfeuerwehr. So mussten die Kameraden bereits am 28. August und am 11. September an den Fahrstuhl ausrücken. Während es beim ersten Mal nur einen kleinen technischen Defekt gab, musste beim Einsatz am 11. September ein Mann befreit werden, der eingeschlossen war. Er saß eine Stunde fest. Zuerst wartete er auf den von der Deutschen Bahn alarmierten Wachschutz. Doch offenbar kam der nicht rechtzeitig, sodass die Feuerwehr gerufen wurde.

So hat sich das wohl auch Ende vergangener Woche zugetragen. Weinhold: "Wir waren eine Viertelstunde vor dem Wachschutz da. Allerdings saß die Frau da schon einige Zeit fest, weil wir später alarmiert wurden." Diesmal mussten die Kameraden einen großen Spreizer verwenden, der sonst nur zum Einsatz kommt, wenn Autos aufgeschnitten werden. Weinhold: "Aber es gab keine andere Wahl, um die Frau noch rechtzeitig zu befreien." Die Deutsche Bahn bestätigte nach einer Anfrage der "Freien Presse": "13.31 Uhr ging der Notruf ein. 36 Minuten später begann die Feuerwehr mit der Aufzugsnotbefreiung. Sie hat mit einem Spreizer sämtliche Türen aufgehebelt und dabei beschädigt. Schnelles Handeln war wegen der sehr hohen Außentemperaturen notwendig." Die Person konnte mehr als eine Stunde, nachdem der Lift steckengeblieben war, herausgeholt werden. Es wird sechs bis acht Wochen dauern, bis er wieder funktionstüchtig ist. Kosten: 12.000 Euro. Bis Ende des Jahres soll eine Spezialvorrichtung installiert werden, mit der die Feuerwehr den Fahrstuhl in jedem Fall gewaltlos öffnen kann.