Baustelle bremst Verkehr und Händler aus

erschienen am 07.06.2017



Eine Baustelle bremst Verkehrsteilnehmer in Lichtenstein aus. Dreieinhalb Jahre wird das 7,5 Millionen Euro teure Baugeschehen zur Erneuerung der Staatsstraße 255 in Lichtensteins Innenstadt dauern. Am wichtigsten innerstädtischen Verkehrsknotenpunkt Glauchauer Straße/Innere Zwickauer Straße Hartensteiner Straße/Ernst-Thälmann-Straße bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. An Stelle der Ampelkreuzung entsteht hier ein Kreisverkehr. Außerdem werden der Rödlitzbach saniert und die Brücke erneuert. Es ist der zweite von insgesamt neun Bauabschnitte. Der letzte beginnt erst im August 2020. Für die Verkehrsteilnehmer hat damit ein Umleitungsmarathon begonnen. Händler und Gewerbetreibende befürchten wegen der schlechten Erreichbarkeit der Geschäfte erhebliche Umsatzeinbußen. (hpk)