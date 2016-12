Bergleute feiern am Schacht traditionelle Mettenschicht

Vorm Huthaus ging am Samstag kein Apfel zu Boden. Zum 19. Mal wurde die letzte Schicht vorm Weihnachtsfest gefeiert.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 05.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Konrad Kehrer hat sich für die Mettenschicht herausgeputzt. Der rot-weiße Federschmuck am grünen Hut seines Berghabits geht auf die Zeit der Herrschaft derer von Schönburg-Waldenburg zurück. Die Paradeuniform komplettieren eine weiße Hose, Gamaschen, Kniebügel, die schwarze Kutte und das traditionelle Arschleder. Die Tscherpertasche am Gürtel verbirgt Utensilien, die der Bergmann unter Tage fernab des Tageslichts dringend brauchte: ein Messer, Unschlitt (Talg) zum Nachfüllen der Öllampe und den Stichel, mit dem man den Docht aus der Lampe ziehen konnte.

Als sich am Samstag der Zug der Bergleute hinauf zum Platz vor dem Huthaus der Fundgrube St. Lampertus an der Hohenstein-Ernstthaler Zechenstraße in Bewegung setzt, geht vorm Huthaus kein Apfel mehr zu Boden. Es mögen mehr als 250 Neugierige sein, die der Mettenschicht beiwohnen wollen. Früher war es die letzte Schicht vor dem Weihnachtsfest. Was Uneingeweihten als Maskerade vorkommen mag, ist für Konrad Kehrer und seine Mitstreiter Ehrensache. Es ist seine Hommage an einen Berufsstand, bei dem seit dem ersten "Berggeschrey" im Erzgebirge vor rund 900 Jahren jeder einzelne Bergknappe täglich sein Leben riskiert hat wie in keinem anderen Job.

Kehrer weiß, wovon er redet. "Einmal Bergmann, immer Bergmann", sagt der Mann, der 33 Jahre unter Tage geschuftet hat - erst sechs Jahre in der Steinkohle auf dem Deutschlandschacht in Oelsnitz, dann 27 Jahre im Uranerzbergbau in Schlema auf Schacht 371 bei der SDAG Wismut im Grubenbereich 1. Zwischen den Sohlen in 1200 bis 1395 Meter Tiefe war er tätig, 13 Jahre auch als Steiger. "Deshalb trage ich ja das Steigerhäkchen als Statussymbol in der Hand", sagt der heute 72-Jährige und nimmt das beilähnliche Utensil von der Schulter. Unbedarften erklärt er gern die wichtigsten Utensilien des Bergmanns. "Geleucht und Gezähe. Ohne dies hing sein Leben am seidenen Faden", bringt er es auf den Punkt. Die goldenen Knöpfe an der Uniform zeigen Schlägel und Eisen. Für ihn hat der Bergmannsgruß "Glück auf" seine ursprüngliche Bedeutung behalten. Er selbst hatte das Glück, immer unversehrt aus den Tiefen der Schächte aufzutauchen.

Und er ist stolz auf das, was seine Mitstreiter tun, um die bergmännische Tradition in der Karl-May-Stadt am Leben zu halten. Was Vereinschef Thomas Posern im Schein der Feuer vor dem Huthaus berichtet, zeugt von mehr als einem Hobby. 65 Mitglieder erfüllen drei Arbeitsgruppen mit Leben. Allein in der Gruppe Bergbau sind in diesem Jahr bei 15 Arbeitseinsätzen 250 Arbeitsstunden geleistet worden, um die Fundgrube als Besucherbergwerk in Schuss zu halten. Bei 34 Befahrungen haben sich 140 Gäste in den Tiefen des Schachtes umgesehen.