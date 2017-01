Bewährungs- und Geldstrafe wegen rechter Schmierereien

erschienen am 25.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Wegen Schmierereien an einem einst als Asylbewerberunterkunft geplanten Gebäude in Oberlungwitz sind heute ein 37-jähriger Mann und eine 25 Jahre alte Frau verurteilt worden. Die Beiden hatten bei einer nächtlichen Aktion im April 2015 Hakenkreuze und ausländerfeindliche Parolen an die Wand des Hauses gemalt. In der Verhandlung am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal gestanden die Angeklagten die Taten ein, nannten sie "saudämlich" und "doof". Vor Strafe konnten sie alle Einsicht und Reue indes nicht bewahren. Wegen Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen in Tateinheit mit Sachbeschädigung erhielt der 37-Jährige mehrfach vorbestrafte Täter eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, die für die Dauer von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die junge Frau, die bisher nicht straffällig geworden war, muss eine Geldstrafe von 900 Euro bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide hatten bei der Verhandlung auf rechtlichen Beistand verzichtet. (trö)