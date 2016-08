Biker bei Unfall auf altem Sachsenring schwer verletzt

erschienen am 18.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Auf dem alten Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal sind am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Citroen und ein Motorrad zusammengestoßen. Der 66-jährige Biker erlitt Polizeiangaben zufolge schwere Verletzungen. Die Citroen-Fahrerin und der im Auto befindliche Säugling wurden leicht verletzt.

Ursache des Unfalls ist ein Verstoß gegen die Vorfahrtsregelung: Die Citroen-Fahrerin befuhr entgegen erster Angaben die Friedrich-Engels-Straße und beachtete an der Einmündung zur Paul-Greifzu-Straße den vorfahrtsberechtigten Biker nicht. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (fp)