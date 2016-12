Bläsermusik und Kunst

erschienen am 20.12.2016



Das Musizieren am vierten Advent mit dem Bläserensemble Bernsdorf Brass ist im Lichtensteiner Daetz-Centrum seit 2003 gelebte Tradition. Die sechs Musiker, von denen die meisten ihre ersten musikalischen Schritte im Jugendblasorchester Bernsdorf gemacht hatten, spielten die für sie bekannten klassischen Titel. Verstärkung gab es aus dem Erzgebirge. Denn die Moderation des Konzertes übernahm mit Marianne Martin aus Thalheim eine bekannte Mundartsprecherin. Diese Woche haben die Bläser von Bernsdorf Brass noch zwei Auftritte. Sie musizieren in einem Montan-Kindergarten, der in Leipzig erzgebirgische Bergbautraditionen pflegt, sowie in Chemnitz auf dem Weihnachtsmarkt. Zum Konzert am Sonntag kamen laut Mario Schubert, Leiter des Daetz-Centrums, rund 170 Besucher, was etwas unter den Erwartungen lag. Außerdem stand nachmittags auch eine Führung durch die Sonderausstellung "Andere Länder, andere Krippen" auf dem Programm. Die Ausstellung sahen laut Schubert bisher über 1000 Gäste. (mpf)