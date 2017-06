Brandschützer treten voll auf die Bremse

Großes Feuerwehr-Aufgebot am Sonnabend am Sachsenring: 18 Wehren besetzten stundenlang das Fahrsicherheitszentrum. Die Blauröcke kamen ziemlich ins Schwitzen. Und das ganz ohne Feuer.

Von Andreas Tröger

erschienen am 12.06.2017



Oberlungwitz. Langsam rollt das Löschgruppenfahrzeug an die Leitplanke. Die Fahrertür öffnet sich. Michael Voigt schwingt sich vom Sitz. Kurze Rauchpause. Der 39-Jährige ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im vogtländischen Mühltroff. Er zieht an der Zigarette, atmet den Rauch tief ein. "Mann", sagt er und blickt versonnen in die Fahrerkabine des Löschgruppenfahrzeugs. "Das gibt Töne, die hast du so noch nie gehört."

Michael Voigt hat gerade die ersten Vollbremsübungen auf verschiedenen Gleitbelägen absolviert. Simuliert wird dabei das Verhalten der Fahrzeuge bei Vollbremsungen auf winterlichen Fahrbahnen, auf nassen und trockenen Straßen - und das alles bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

An diesem Tag sind Mitglieder von insgesamt 18 Feuerwehren aus dem Erzgebirge, dem Vogtland, Mittelsachsen und dem Landkreis Chemnitz auf den Übungsstrecken unterwegs. Sie absolvieren dort ein kostenloses Fahrsicherheitstraining, das vom Energieversorger Eins unterstützt wird. "Wir bieten bis 2018 insgesamt 120 Feuerwehren diese Möglichkeit", sagt Astrid Eberius, die Chefin der Unternehmenskommunikation. Die Partnerschaft mit den Brandschützern liege dem Energieversorger sehr am Herzen. "Oft sind wir bei Havarien auf die Hilfe der Wehren angewiesen."

Thomas Schellenberger gehört zu den Instruktoren im Fahrsicherheitszentrum, unter deren Fittichen die Feuerwehrleute am Samstag ihre Übungen absolvieren. Seit mehr als 20 Jahren macht er diesen Job bereits. Er kennt die Probleme, mit denen die Feuerwehrleute zu tun haben, wenn sie hinterm Lenkrad ihrer Fahrzeuge sitzen - unter allen möglichen Straßen- und Wetterbedingungen. "Oftmals geringe Erfahrung, Stress bei der Fahrt zum Einsatzort, da überschätzen sich manche." Er habe schon viel Elend gesehen, berichtet von einem Unfall vor ein paar Jahren. "Das Feuerwehrauto ist umgekippt, drei Insassen sind dabei gestorben." Er rege die Kommunen prinzipiell dazu an, dass ihre Wehren mehr Übungsfahrten machen. Vor allem für Leute, die keine Lkw-Erfahrung haben. Tatsächlich fanden sich am Samstag unter der 25-köpfigen Truppe, die Schellenberger schulte, lediglich drei, die von Berufs wegen als Lasterfahrer unterwegs sind.

Die haben natürlich bei den Brems- und Lenkversuchen unter erschwerten Bedingungen große Augen bekommen. Etwa, als sich bei verdoppelter Geschwindigkeit der Bremsweg gleich vervierfachte. Oder wenn bei der Fahrt auf einer Gefälle-Strecke die Hangabtriebskraft größer werden kann als die Haftung der Räder auf der Fahrbahn. "Dann hält das Auto beim Bremsen eben nicht mehr an", so Schellenberger. Gerade im Gebirge. "Die Leute werden staunen, wie lang da der Bremsweg wird."

Michael Voigt jedenfalls war vom Training begeistert. "Das sollte jeder machen. Vor allem jene, die - so wie ich - keine Berufskraftfahrer sind."