Bürgermeister mit starkem Antrieb

Wolfgang Streubel ist der dienstälteste Bürgermeister der Gegend. Dabei könnte er längst in Rente sein. Doch das Gersdorfer Gemeindeoberhaupt hat noch viel vor.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 28.11.2016



Gersdorf. Von seinem Schreibtisch aus blickt der Bürgermeister auf eine riesige Luftaufnahme von Gersdorf: Die Siedlung schlängelt sich an der Hauptstraße entlang, ringsrum liegen große und kleine Rechtecke mit Feldern und Wiesen. Die Karte ist das Einzige, was schon länger im Büro ist, als der Bürgermeister selbst: "Ich habe sie von meinem Vorgänger übernommen", sagt Streubel - im Jahr 1999.

Seit 17 Jahren ist Wolfgang Streubel (65) schon das Oberhaupt seiner Gemeinde. Mit Abstand hat Gersdorf damit den erfahrensten Bürgermeister in der Umgebung. Sein Amtskollege Uwe Redlich ist Mitte vierzig und seit 2006 Bürgermeister von St. Egidien. Thomas Hetzel, 33 Jahre, Bürgermeister von Oberlungwitz seit 2015. Lars Kluge aus Hohenstein-Ernstthal und Daniel Röthig in Callenberg - beide CDU - sind noch keine 40 Jahre alt. Wolfgang Streubel dreht nach seiner Wiederwahl in Jahr 2013 schon die dritte Runde im Rathaus. Ausschusssitzungen, Gemeinderat, Ortstermine und die Pressearbeit, das Ganze macht er mit 65 Jahren immer noch gerne.

15 Stunden dauert sein Arbeitstag normalerweise, sagt er. "Wenn ich um 9 Uhr abends zuhause durch die Tür komme, wundert sich meine Frau, warum ich so zeitig da bin", sagt Streubel. Dabei hätte der Bürgermeister, der nebenbei auch als Geschäftsführer der Sachsenring Rennstrecken Management GmbH arbeitet, mit 63 Jahren in Rente gehen können. Aber Streubel sagt: "Ich bin hier angetreten, weil ich noch was fertig bekommen will."

Das nächste große Ziel des Bürgermeisters: Ein Hochwasserschutzbecken für die Gemeinde. "Das ist ein Stück Sicherheit, das mir hier am Herzen liegt", so Streubel. 2002 hat das erste Hochwasser bereits großen Schaden im Ort hinterlassen, 2013 waren die Unwetter noch verheerender. "Wir haben immer noch nicht alle Schäden komplett saniert", sagt Streubel. Im Jahr 2017 sollen die Planungen für das Hochwasserbecken beginnen.

Streubel hat das Autokennzeichen Z - WS 7451 - es steht für seinen Geburtstag, den 7. April 1951, an dem Wolfgang Streubel im höchsten Wohnhaus von Gersdorf zur Welt kommt. Bis zur achten Klasse geht er in Gersdorf und Lichtenstein zur Schule. Nach seinem Ingenieurstudium in Dresden kehrt Streubel 1976 nach Gersdorf zurück und entwickelt Autoteile bei der "Ifa F8" in Hohenstein-Ernstthal. Wenn er erzählt, wie seine Eltern ihn damals in ein Ferienlager geschickt haben und er 1962 zum ersten und einzigen Mal das Sachsenring-Rennen verpasste, glaubt man, er ärgert sich heute noch darüber. 1990 gründet Streubel mit zwei Kollegen zusammen ein Ingenieurbüro und zieht für die Wählergemeinschaft in den neuen Gersdorfer Gemeinderat ein. "Der Ort war in Euphorie, wir wollten alle mitgestalten. Aber keiner hatte Ahnung von Kommunalpolitik." Nacht der Wende, sagt er, flossen zweistellige Millionenbeträge in Gebäude der Feuerwehr, in die Sanierung der Post, der Schule und der Hessenmühle. Bis auf fünf Ortsstraßen wurden im Ort alle nach der Wende erneuert. Ein Kindergarten wurde errichtet und rund 50 Privathäuser mit Fördermitteln saniert.

"Ich würde mir wünschen, dass die Leute anerkennen, was wir in unserem kleinen Ort geschafft haben", sagt Streubel. "Aber das ist nicht immer der Fall." Vielleicht, weil in Gersdorf nicht alles besser geworden ist. Leute der Arbeit hinterhergezogen sind, Geschäfte dichtgemacht haben. Und nach 17 Jahren hat Wolfgang Streubel auch seine Kritiker. Für einige Bürger gilt er als jemand, der das Machbare schon mal vor dem Wichtigen anfängt. "Es gibt Rückmeldungen von Bürgern, aus denen man lernt", räumt er ein. "Aber in der Politik ist es manchmal wie im Sport, einfach aufgeben darfst du nicht", sagt er.