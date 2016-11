DRK rettet seinen Rettungsdienst

Der südwestsächsische Rettungszweckverband hat im Juni 2015 beschlossen, den DRK-Kreisverband nicht weiter mit dem Rettungsdienst zu beauftragen. Dagegen hat das DRK geklagt - und nun recht bekommen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 14.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Der DRK-Kreisverband Hohenstein-Ernstthal bleibt im Geschäft. Das Deutsche Rote Kreuz fährt weiter Rettungsdienst. Die Vergabekammer in Leipzig hat damit dem Widerspruch gegen die Entscheidung vom Juni 2015 stattgegeben. DRK-Geschäftsführer Dietmar Fröhlich ist erleichtert.

Bisher hat der DRK-Kreisverband die Rettungswache in der Oberlungwitzer Goldbachstraße und die Außenstelle in der Feuerwache am Lichtensteiner Auersberg betrieben. 35 Einsatzkräfte sicherten den Dienst ab. Der Kreisverband bewältigte zudem traditionell einen gigantischen Aufwand mit Ehrenamtlichen bei der Absicherung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring. Beim Grand Prix ist das DRK dort jährlich mit bis zu 200 Helfern vor Ort - ein eingespieltes Team.

Die Rettungsdienstlizenz des Deutschen Roten Kreuzes verlängerte sich von Jahr zu Jahr automatisch. Bis zum Jahr 2012, als der Rettungszweckverband Südwestsachsen gegründet wurdeund sich damit die Zugehörigkeit einzelner Rettungswachen ändern sollte: Die Außenstelle am Auersberg wurde dem Rettungswachenbereich 7 "Zwickau- Mitte" zugeschlagen, der Teile der Schumannstadt und Lichtenstein betreuen soll. Die Rettungswache an der Goldbachstraße ordnete der Zweckverband dem neuen Rettungswachenbereich 9 "Zwickau-Ost" zu, zu dem bereits die Wache in Limbach-Oberfrohna gehört.

Der Rettungszweckverband schrieb nach seiner Gründung die Rettungsdienstleistungen neu aus. Der DRK-Kreisverband bewarb sich, wobei er die Rettungsaufgaben bis zur Neuvergabe weiterhin ausführte. Im Juni 2015, kurz vor dem Motorrad-Grand Prix, dann die Hiobsbotschaft. Die Vergabekammer bevorzugte das Angebot des Arbeitersamariterbundes (ASB). Verlierer war der DRK-Kreisverband, er war beim Rettungsdienst nun komplett draußen.

Der DRK-Kreisverband reagierte mit Unverständnis: "Es hat keiner verstanden, warum man so folgenschwer in ein funktionierendes System eingreift. In der Ausschreibung ging es um ein kompaktes Hilfeleistungssystem. Der ASB hat doch gar nicht die personellen Voraussetzungen, um beispielsweise den Motorrad-Grand Prix abzusichern", sagt Dietmar Fröhlich.

Der Berliner Anwalt des DRK legte bei der Vergabekammer Widerspruch ein. Während die Interimsverträge weiterliefen, saßen Dietmar Fröhlich und Rettungsdienstleiter Wolfgang Lindner wie auf Kohlen. Unter der Belegschaft wuchs die Unsicherheit. Dem Rettungsdienst liefen die ersten Mitarbeiter davon.

Jetzt hatte das monatelange Warten ein Ende. Das DRK bekam nun doch den Zuschlag. "Natürlich brauchen wir nun für die Betriebsüberführung etwas Zeit. Am 1. März führen wir die beiden Rettungswachen in Oberlungwitz und Limbach-Oberfrohna zusammen. Und wir stocken dann sogar noch auf", sagt Dietmar Fröhlich. An der Goldbachstraße sollen zwei Rettungstransportwagen (RTW) und zwei Krankentransportwagen (KTW) stationiert werden, in Limbach-Oberfrohna an der Lindenstraße jeweils zwei RTW und KTW sowie ein Notarzteinsatzwagen. Wolfgang Lindner wird dann Chef über insgesamt 47 Mitarbeiter sein, die im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes arbeiten.

"Im Moment suchen wir noch händeringend Personal, vor allem Rettungssanitäter", sagte Lindner.

Fröhlich sichert außerdem zu, dass alle Mitarbeiter ihre bisherigen Arbeitsverträge behalten sollen. "Auch diejenigen, die wir mit der Wache am Auersberg nach Zwickau abgeben."