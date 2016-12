Das 500. Baby heißt Marleen

In diesem Jahr kamen im DRK-Krankenhaus in Lichtenstein so viele Kinder auf die Welt wie lange nicht mehr. Und die Mamas werden immer "älter".

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 14.12.2016



Lichtenstein. Sie ist ein Sonntagskind, die kleine Marleen aus Mülsen St. Niclas - geboren am 11. Dezember. Für die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Lichtenstein ist das Datum ein historisches. Marleen ist das 500. Kind, das hier 2016 zur Welt kam. Zum ersten Mal seit 26 Jahren, dass in Lichtenstein wieder so viele Babys geboren wurden.

Marleen ist das dritte Kind von Yvonne Meckl. Alle drei hat die 33-Jährige, die ihre Brötchen als Diplom-Verwaltungswirt verdient, in Lichtenstein zur Welt gebracht. Ehemann Sören Vollert ist froh, dass auch diesmal alles gut gegangen ist: "Es hat kaum eine Stunde gedauert. Jetzt haben wir drei Mädchen, nun ist aber erst mal Schluss", sagte der 37-jährige Anlagenfahrer und freute sich ebenso wie seine Frau über die Glückwünsche und Blumen von Chefarzt Andrzej Popiela. Geschenke gab es zudem von Pflegedienstleiterin Katja Brauer-Nötzel, der Leitenden Hebamme Susann Heinrich und Oberarzt Peter Junghänel. Beim Babyrekord profitierte das DRK-Krankenhaus ein wenig von dem Umstand, dass die Klinik in Stollberg vor einem Jahr geschlossen wurde. Werdende Mütter aus deren direktem Einzugsgebiet orientierten sich um, fanden sich in Lichtenstein gut aufgehoben. "Ich denke, wir haben auch als Klinik einen guten Ruf", sagt der Chefarzt. Als Andrzej Popiela die Klinik im Juni 2016 als Chefarzt übernahm, waren dort bereits 210 Kinder geboren worden. Im zweiten Halbjahr folgte ein Babyboom. Bis gestern standen 504 zu Buche. Dabei zeichnet sich ein kleiner Jungenüberschuss ab. 235 Mädchen stehen 269 Jungen gegenüber. Dreimal wurden in diesem Jahr Zwillinge geboren. 23 Prozent der Geburten erfolgten per Kaiserschnitt - Tendenz steigend. Früher wurde nur in Fällen zum Skalpell gegriffen, in denen bei der Geburt größere Komplikationen zu erwarten waren. Hier macht sich der Einfluss des Fernsehens bemerkbar. Mit ihrem Wunsch nach Kaiserschnitt folgen junge Mütter häufig dem Vorbild von Prominenten, wissen die Ärzte. Nicht nur deutsche Frauen haben 2016 in Lichtenstein entbunden, auch Frauen aus dem Irak, aus Polen und Syrien.

Das Durchschnittsalter der Mütter hat sich seit der Wiedervereinigung Deutschlands erhöht. Diplom-Betriebswirtin Petra Schulze weiß, warum: "Bei den meisten Frauen geht erst einmal die berufliche Zukunft vor. Dort etabliert, rückt der Kinderwunsch plötzlich in den Vordergrund", sagt sie. Sie hat die Zahlen in ihrem Verwaltungs-PC. 1983 lag das Durchschnittsalter bei 24 Jahren, 1990 bei 25. Im Jahr 2011 waren Gebärende im Lichtensteiner Krankenhaus im Durchschnitt 29 Jahre alt, inzwischen sind es 30 Jahre. Auch was die Geburtenrate anbelangt, kam mit der Wende der Knick. 1990 verbuchte die Klinik noch 589 Babys. Dann ging es bergab. Den Tiefpunkt mussten die Lichtensteiner mit 255 im Jahr 2005 hinnehmen. Später zeichnete sich eine Erholung ab. Seit 2010 lag die Zahl immer bei 450 und darüber. 2013 kratzte das Haus erstmals wieder an der 500er-Marke. Damals wurden 492 Kinder geboren.