"Das ist eine kleine Sensation"

Der Chronist Uwe Zander über ein handschriftlich verfasstes Buch aus dem 18. Jahrhundert, das er für alle lesbar macht

erschienen am 10.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Es ist eines der wertvollsten Bücher der Region: die Kirchen-Chronik von Daniel Wünsch aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Buch ist unverkäuflich - Experten schätzen den Wert auf mindestens 10.000 Euro - und eine Fundgrube für Historiker. Aber es hat einen Haken: Nur ganz wenige können die Ausgabe noch lesen. Erik Kiwitter sprach mit Uwe Zander (56) vom Geschichtsverein Hohenstein-Ernstthal, der dabei ist, das Kunstwerk zu entziffern.

Freie Presse: Die Kirchen-Chronik von Daniel Wünsch - was ist das Problem an diesem Buch?

Uwe Zander: Daniel Wünsch hat 1766 begonnen, das Buch mit Hand zu schreiben. Über 300 Seiten. Das Format ist etwas größer als DIN A 4. Das Altdeutsche ist für die meisten nur schwer zu entziffern. Da es bis heute keine Übersetzung gibt, liegen de facto viele Informationen und Erkenntnisse aus der damaligen Zeit brach.

Was macht das Buch so wertvoll?

Es gibt - fast logisch - nur ein Exemplar davon. Wünsch hat vermutlich bis weit nach 1770 an dem Buch geschrieben. Es behandelt die Geschichte von ungefähr 50 Kirchen und Ortschaften in der Region. Viele Informationen können heute helfen, ein noch umfassenderes Bild von der Geschichte unserer Heimat zu erhalten.

Wo wird das Buch aufbewahrt?

In einem Tresor im Rathaus von Oberlungwitz. Das Buch ist Eigentum der Stadt.

Wer war Daniel Wünsch?

Er lebte von 1708 bis 1783. Er war in Oberlungwitz Lehrer, Organist und Gerichtsschreiber. Also ein kluger Kopf, dessen Aufzeichnungen tatsächlich als authentisch zu betrachten sind.

Sie arbeiten seit fast zwei Jahren daran, die Schrift zu entziffern. Wie weit sind Sie mit der Arbeit vorangekommen?

Etwa bis zur Hälfte. Natürlich beschäftige ich mich nicht jeden Tag damit. Ich hoffe, dass die Arbeit nächstes Jahr beendet sein wird. Dann soll das Buch neu und populärwissenschaftlich aufgearbeitet herausgegeben werden.

Zu den Feinheiten in dem Buch gehören zweifelsfrei die vielen tollen farbigen Zeichnungen.

Ja. Wünsch hat sie selber angefertigt. So gibt es fast zu jeder Kirche - auch zu denen, die heute nicht mehr existieren - eine Zeichnung. Das ist eine kleine Sensation. So hat er auch die bis auf die Grundmauern niedergebrannte Laurentiuskirche in Lichtenstein, die später wieder aufgebaut wurde, gezeichnet. Der Brand war 1771. Die Zeichnung ist ein interessantes Zeitzeugnis.

Was ist Ihnen noch aufgefallen?

Zumindest für mich war neu, dass es zum Beispiel in St. Egidien einst zwei Kirchen gegeben hat. So geht aus dem Buch von Wünsch hervor: Auch im niederen Dorf befand sich einmal ein Gotteshaus. Und wir wissen jetzt gewissermaßen aus erster Hand, wie es aussah.

Die Wortwahl hatte wenig gemein mit der von heute, oder?

Das kann man schon so sagen. Können Sie etwas mit dem Begriff Wetter-Strahl anfangen? Aus dem Kontext im Buch geht hervor, dass mit Wetter-Strahl ein Blitz gemeint ist. So heißt es in dem Werk: "Hinzu kommt, dass 1766 der Wetter-Strahl in den Kirchturm hinunter gegangen ... Auch hat er die Orgel selbst berühret".